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В Черниговской области через российские атаки пострадали два человека

Ua ru
26 октября 2026 08:15
Последствия атак на Черниговскую область 26 октября: двое человек получили травмы ГСЧС Черниговской области
Крупный пожар и спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Черниговской области

Российские войска обстреляли Черниговскую область в ночь на 26 октября, в понедельник. В результате атаки пострадали два человека — мужчина и женщина. Возникли пожары на территории частного предприятия, в здании зернохранилища и складском помещении.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Черниговскую область 26 октября

В результате атаки РФ на Черниговскую область в ночь на 26 октября, в понедельник, зафиксированы следующие попадания:

В Прилуцком районе российские войска атаковали ангар частного предприятия, в результате этого удара получил травму мужчина.

В Новгород-Северской области после российского обстрела загорелось здание зернохранилища, в результате атаки пострадала женщина.

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В Корюковском районе возник крупный пожар в складском помещении. В Черниговском районе спасатели также ликвидировали возгорания сухой растительности.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работали на местах возгораний и, к счастью, ликвидировали все пожары.

На Чернігівщині через російські атаки травмовано двох людей - фото 1
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Черниговской области
На Чернігівщині через російські атаки травмовано двох людей - фото 2
Пожар. Фото: ГСЧС Черниговской области

Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал подобные атаки РФ на Украину "реакцией на дипломатию". Он сообщил, что за прошедшую неделю Россия применила около 1600 кассетных бомб, 48 ракет и почти 2300 ударных дронов.

Новини.LIVE сообщали, что в течение 25 октября российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумской области. Известно, что они использовали авиабомбы, артиллерию и беспилотники; в результате атаки два человека получили телесные повреждения.

пожар ГСЧС Черниговская область обстрелы война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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