Реакция РФ на дипломатические шаги: Зеленский сообщил о последствиях ударов

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За последнюю неделю Россия применила против Украины около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов и почти 2300 ударных беспилотников. В результате российских атак есть погибшие и раненые, повреждения получили объекты энергетики, промышленности и гражданской инфраструктуры в девяти областях.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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