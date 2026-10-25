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Главная Новости дня Реакция РФ на дипломатические шаги: Зеленский сообщил о последствиях атак

Реакция РФ на дипломатические шаги: Зеленский сообщил о последствиях атак

Ua ru
25 октября 2026 11:17
Реакция РФ на дипломатические шаги: Зеленский сообщил о последствиях ударов
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За последнюю неделю Россия применила против Украины около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов и почти 2300 ударных беспилотников. В результате российских атак есть погибшие и раненые, повреждения получили объекты энергетики, промышленности и гражданской инфраструктуры в девяти областях.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Автор:
Штин Ульяна

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