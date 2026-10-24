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Зеленский заявил о готовности к соглашению о завершении войны

Ua ru
24 октября 2026 06:02
Президент Украины заявил, что готов подписать мирное соглашение president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение, которое положит конец войне с Российской Федерацией (РФ). В то же время Киев не согласен признать оккупированные территории Украины российскими. На данный момент Россия оккупировала 19,3 % территории Украины.

Об этом со ссылкой на интервью главы государства ABC News сообщает Новини.LIVE.

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Соглашение не должно означать уход из Донбасса

Ведущий спросил Зеленского, готов ли тот заключить мирное соглашение, если бы такая возможность существовала на сегодняшний день. Глава государства ответил: "Да, я бы это сделал". Журналист уточнил, готова ли Украина отказаться от 25% своей территории, если это понадобится для достижения соглашения. На это Зеленский отметил, что россияне еще не оккупировали четверть украинской территории, ведь Донецкая область не полностью находится под их контролем:

'Когда кто-то говорит о 25 %, это означает, что мы должны самостоятельно уйти со своей территории Донбасса. Это означало бы, что они будут контролировать 25% (территории, — Ред.). Сейчас они (россияне, — Ред.) контролируют 19,3%..."

По словам президента, Украина готова остановить войну, остановившись на нынешней линии соприкосновения, но не откажется от захваченных Россией территорий.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что РФ ежемесячно производит около 140 баллистических ракет. Еще 700 баллистических ракет есть у врага в запасе. Около 70% комплектующих такого оружия — компоненты иностранного происхождения.

Также Новини.LIVE, ссылаясь на заявление главы государства, писал, что Украина готова провести трехсторонние переговоры хоть завтра. Все зависит от россиян. Зеленский надеется, что встреча состоится в начале ноября.

Владимир Зеленский Донбасс оккупация война в Украине ВОТ мирное соглашение
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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