Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про готовність до угоди щодо завершення війни

Зеленський заявив про готовність до угоди щодо завершення війни

Ua ru
24 жовтня 2026 06:02
Президент України заявив, що готовий до підписання мирної угоди president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду, яка покладе край війні із Російською Федерацією. Водночас Київ не згоден визнати окуповані території України російськими. Наразі Росія окупувала 19,3% України.

Про це з посиланням на інтерв'ю голови держави ABC News передає Новини.LIVE.

Реклама

Угода не має означати вихід із Донбасу 

Ведучий запитав Зеленського, чи готовий той укласти мирну угоду, якби така можливість станом на сьогодні була. Голова держави відповів: "Так, я б це зробив". Журналіст уточнив, чи готова Україна відмовитися від 25% своєї території, якщо це знадобиться для досягнення домовленості. На це Зеленський зазначив, що росіяни ще не окупували чверть української території, адже Донеччина не повністю перебуває під їхнім контролем:

"Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. Це означало б, що вони контролюватимуть 25% (території, — Ред.). Зараз вони (росіяни, — Ред.) контролюють 19,3%..."

За словами президента, Україна готова зупинити війну, зупинившись на нинішній лінії зіткнення, але не відмовиться від захоплених Росією територій.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, що РФ щомісяця робляє близько 140 балістичних ракет. Ще 700 балістичних цілей є у ворога в запасі. Близько 70% комплектуючих такої зброї — компоненти іноземного походження.

Також Новини.LIVE, посилаючись на заяву голови держави, писав, що Україна готова провести тристоронні переговори хоч завтра. Усе залежить від росіян. Зеленський сподівається, що зустріч відбудеться на початку листопада.

Володимир Зеленський Донбас окупація війна в Україні ТОТ мирна угода
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації