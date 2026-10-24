Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду, яка покладе край війні із Російською Федерацією. Водночас Київ не згоден визнати окуповані території України російськими. Наразі Росія окупувала 19,3% України.

Про це з посиланням на інтерв'ю голови держави ABC News передає Новини.LIVE.

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Угода не має означати вихід із Донбасу

Ведучий запитав Зеленського, чи готовий той укласти мирну угоду, якби така можливість станом на сьогодні була. Голова держави відповів: "Так, я б це зробив". Журналіст уточнив, чи готова Україна відмовитися від 25% своєї території, якщо це знадобиться для досягнення домовленості. На це Зеленський зазначив, що росіяни ще не окупували чверть української території, адже Донеччина не повністю перебуває під їхнім контролем:

"Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. Це означало б, що вони контролюватимуть 25% (території, — Ред.). Зараз вони (росіяни, — Ред.) контролюють 19,3%..."

За словами президента, Україна готова зупинити війну, зупинившись на нинішній лінії зіткнення, але не відмовиться від захоплених Росією територій.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, що РФ щомісяця робляє близько 140 балістичних ракет. Ще 700 балістичних цілей є у ворога в запасі. Близько 70% комплектуючих такої зброї — компоненти іноземного походження.

Також Новини.LIVE, посилаючись на заяву голови держави, писав, що Україна готова провести тристоронні переговори хоч завтра. Усе залежить від росіян. Зеленський сподівається, що зустріч відбудеться на початку листопада.