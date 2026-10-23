Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про запаси та виробництво російських балістичних ракет. Він також звернув увагу на іноземне походження значної частини комплектуючих для цього озброєння. За словами глави держави, постачання таких компонентів можна зупинити.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу в Hudson Institute, інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Що Зеленський сказав про виробництво балістичних ракет у РФ

За словами Володимира Зеленського, Росія щомісяця виробляє близько 140 балістичних ракет, а її запаси становлять приблизно 700 одиниць.

Глава держави зазначив, що близько 70% комплектуючих у кожній такій ракеті мають іноземне походження. Йдеться про компоненти, які надходять із країн Азії, США та Європи.

Лідер наголосив, що проблему можна вирішити, припинивши постачання цих деталей через міжнародні компанії, які їх продають.

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"Про цю систему так багато говорять. Щомісяця вони випускають 140 ракет, а на складах у них вже є 700 таких балістичних ракет. І всі говорять про ці балістичні ракети, але з цією проблемою можна впоратися, її можна вирішити.

Як? Ну, здебільшого це комплектуючі: 70 % комплектуючих у кожній балістичній ракеті походить з інших країн — Азії, США, Європи. Тож ви можете це зупинити, адже це ваші компанії, тобто це міжнародні компанії, які продають ці елементи", — наголосив Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що 23 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості роботи Starlink в Україні досі діють на рівні 161 км/год. Українська сторона перевірила систему на різних напрямках, зокрема поблизу фронту. За словами Зеленського, обмеження ускладнюють використання дронів-перехоплювачів, а Україна сподівається на рішення SpaceX та американської адміністрації.

Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив, що Росія може посилити гібридний тиск на Європу, зокрема за допомогою кібератак і безпілотників. За його оцінкою, РФ може додатково мобілізувати близько 300 тисяч військових і спробувати блокувати Чорне море та атакувати судна з агропродукцією й енергоносіями. На думку Зеленського, таким чином Москва прагне послабити підтримку України та розколоти єдність Євросоюзу.