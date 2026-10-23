Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: у России в запасе около 700 баллистических ракет

Зеленский: у России в запасе около 700 баллистических ракет

Ua ru
23 октября 2026 22:23
Репортаж
Зеленский назвал количество баллистических ракет в запасе у РФ president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запасах и производстве российских баллистических ракет. Он также обратил внимание на иностранное происхождение значительной части комплектующих для этого вооружения. По словам главы государства, поставки таких компонентов можно остановить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления в Hudson Institute, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Что Зеленский сказал о производстве баллистических ракет в РФ

По словам Владимира Зеленского, Россия ежемесячно производит около 140 баллистических ракет, а ее запасы составляют примерно 700 единиц.

Глава государства отметил, что около 70% комплектующих в каждой такой ракете имеют иностранное происхождение. Речь идет о компонентах, поступающих из стран Азии, США и Европы.

Лидер подчеркнул, что проблему можно решить, прекратив поставки этих деталей через международные компании, которые их продают.

Читайте также:

"Об этой системе так много говорят. Ежемесячно они выпускают 140 ракет, а на складах у них уже есть 700 таких баллистических ракет. И все говорят об этих баллистических ракетах, но с этой проблемой можно справиться, её можно решить.

Как? Ну, в основном это комплектующие: 70 % комплектующих в каждой баллистической ракете поступает из других стран — Азии, США, Европы. Поэтому вы можете это остановить, ведь это ваши компании, то есть международные компании, которые продают эти элементы", — подчеркнул Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости работы Starlink в Украине по-прежнему действуют на уровне 161 км/ч. Украинская сторона проверила систему на различных направлениях, в частности вблизи фронта. По словам Зеленского, ограничения затрудняют использование дронов-перехватчиков, а Украина надеется на решение SpaceX и американской администрации.

Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил, что Россия может усилить гибридное давление на Европу, в частности с помощью кибератак и беспилотников. По его оценке, РФ может дополнительно мобилизовать около 300 тысяч военных и попытаться заблокировать Чёрное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями. По мнению Зеленского, таким образом Москва стремится ослабить поддержку Украины и расколоть единство Евросоюза.

Владимир Зеленский оружие ракеты война в Украине Россия баллистические ракеты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации