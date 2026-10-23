Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запасах и производстве российских баллистических ракет. Он также обратил внимание на иностранное происхождение значительной части комплектующих для этого вооружения. По словам главы государства, поставки таких компонентов можно остановить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления в Hudson Institute, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что Зеленский сказал о производстве баллистических ракет в РФ

По словам Владимира Зеленского, Россия ежемесячно производит около 140 баллистических ракет, а ее запасы составляют примерно 700 единиц.

Глава государства отметил, что около 70% комплектующих в каждой такой ракете имеют иностранное происхождение. Речь идет о компонентах, поступающих из стран Азии, США и Европы.

Лидер подчеркнул, что проблему можно решить, прекратив поставки этих деталей через международные компании, которые их продают.

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"Об этой системе так много говорят. Ежемесячно они выпускают 140 ракет, а на складах у них уже есть 700 таких баллистических ракет. И все говорят об этих баллистических ракетах, но с этой проблемой можно справиться, её можно решить.

Как? Ну, в основном это комплектующие: 70 % комплектующих в каждой баллистической ракете поступает из других стран — Азии, США, Европы. Поэтому вы можете это остановить, ведь это ваши компании, то есть международные компании, которые продают эти элементы", — подчеркнул Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости работы Starlink в Украине по-прежнему действуют на уровне 161 км/ч. Украинская сторона проверила систему на различных направлениях, в частности вблизи фронта. По словам Зеленского, ограничения затрудняют использование дронов-перехватчиков, а Украина надеется на решение SpaceX и американской администрации.

Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил, что Россия может усилить гибридное давление на Европу, в частности с помощью кибератак и беспилотников. По его оценке, РФ может дополнительно мобилизовать около 300 тысяч военных и попытаться заблокировать Чёрное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями. По мнению Зеленского, таким образом Москва стремится ослабить поддержку Украины и расколоть единство Евросоюза.