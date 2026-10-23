Зеленский: РФ будет усиливать гибридную войну против Европы
Ua ru
23 октября 2026 18:08
Reuters
Срочная новость
«Россия будет усиливать гибридную войну против Европы», — Зеленский
Президент заявил, что РФ может усилить мобилизацию еще примерно на 300 тысяч военных, а также активнее использовать дроны, кибератаки и другие гибридные методы давления.
Реклама
По его словам, Россия также может пытаться блокировать Черное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями.
Зеленский считает, что цель такого давления — заставить европейские страны больше сосредоточиться на собственной безопасности, ослабить поддержку Украины и расколоть единство ЕС.
Новость дополняется...
Читайте также: