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Главная Новости дня Зеленский: РФ будет усиливать гибридную войну против Европы

Зеленский: РФ будет усиливать гибридную войну против Европы

Ua ru
23 октября 2026 18:08
Репортаж
Зеленский заявил об обострении гибридной войны РФ против Европы Reuters
Срочная новость

«Россия будет усиливать гибридную войну против Европы», — Зеленский

Президент заявил, что РФ может усилить мобилизацию еще примерно на 300 тысяч военных, а также активнее использовать дроны, кибератаки и другие гибридные методы давления.

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По его словам, Россия также может пытаться блокировать Черное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями.

Зеленский считает, что цель такого давления — заставить европейские страны больше сосредоточиться на собственной безопасности, ослабить поддержку Украины и расколоть единство ЕС.
 

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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