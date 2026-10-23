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«Россия будет усиливать гибридную войну против Европы», — Зеленский

Президент заявил, что РФ может усилить мобилизацию еще примерно на 300 тысяч военных, а также активнее использовать дроны, кибератаки и другие гибридные методы давления.

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По его словам, Россия также может пытаться блокировать Черное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями.

Зеленский считает, что цель такого давления — заставить европейские страны больше сосредоточиться на собственной безопасности, ослабить поддержку Украины и расколоть единство ЕС.



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