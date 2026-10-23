Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія може посилити тиск на європейські країни за допомогою військових і гібридних методів. Зокрема, РФ може додатково мобілізувати близько 300 тисяч військових, активніше застосовувати дрони та кібератаки. Також Москва може намагатися блокувати Чорне море й атакувати судна з агропродукцією та енергоносіями.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує журанілстка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський про гібридний тиск РФ на Європу

За оцінкою Володимира Зеленського, Росія може активізувати різні способи тиску на європейські країни — від збільшення мобілізації до використання безпілотників, кібератак та інших гібридних методів.

Окремим напрямом такого тиску можуть стати спроби блокувати Чорне море й атакувати судна, які перевозять агропродукцію та енергоносії.

Зеленський вважає, що мета Росії — змусити європейські країни більше зосередитися на власній безпеці, послабити підтримку України та розколоти єдність Європейського Союзу. Глава держави наголосив на прогнозі щодо подальших дій РФ проти європейських країн:

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