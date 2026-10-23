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Зеленский: Starlink по-прежнему работает с ограничением скорости

Ua ru
23 октября 2026 18:25
Зеленский о Starlink в Украине и ограничении скорости до 161 км/ч Офіс президента
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября во время онлайн-выступления в Hudson Institute в Вашингтоне заявил, что ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink в Украине по-прежнему действуют. Украинская сторона проверила работу системы в нескольких направлениях, в частности в гражданском секторе и вблизи линии фронта, однако максимальное ограничение скорости остается на уровне 161 км/ч.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Ограничения Starlink по-прежнему действуют

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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