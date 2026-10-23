Зеленський: Starlink досі працює з обмеженням швидкості
Ua ru
23 жовтня 2026 18:25
Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня під час онлайн звернення у Hudson Institute у Вашингтоні заявив, що обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні досі діють. Українська сторона перевірила роботу системи на кількох напрямках, зокрема в цивільному секторі та поблизу фронту, однак максимальне обмеження швидкості залишається на рівні 161 км/год.
Передає журналістка Новини.LІVE Уляна Бойчук.
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Обмеження Starlink досі діють
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