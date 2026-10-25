Реакція РФ на дипломатію: Зеленський повідомив про наслідки ударів

Термінова новина

За останній тиждень Росія застосувала проти України близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів і майже 2300 ударних безпілотників. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені, пошкоджень зазнали об’єкти енергетики, промисловості та цивільної інфраструктури в дев’яти областях.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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