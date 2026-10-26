Российские войска ранили пятерых мирных в Сумской области: подробности

Полицейский держит в руках обломок российского дрона в Сумской области. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 25 населенным пунктам Сумской области с использованием авиабомб, артиллерии и дронов. В результате атак пострадали мирные жители в нескольких громадах. Полиция фиксирует последствия разрушений в частном секторе и уже возбудила уголовные дела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

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Масштабные атаки на Сумскую область 26 октября

За прошедшие сутки Россия атаковала 25 населенных пунктов на территории Сумской области. По информации Отдела коммуникации полиции Сумской области, в результате этих массированных атак пострадали пять мирных жителей.

Больше всего от налетов вражеских дронов пострадал жилой сектор. Непосредственно в Сумской громаде беспилотный летательный аппарат атаковал территорию частного домовладения. В результате этого инцидента телесные повреждения получили две местные жительницы в возрасте 56 и 76 лет.

Полиция ведет расследование. Фото: Нацполиция Украины

Подобная ситуация произошла и в Степановской громаде, где в результате удара российского БПЛА физические травмы получил 63-летний мужчина. В то же время в Ямпольской громаде дрон попал прямо в жилой дом. Прямых ранений там удалось избежать, однако у 61-летней женщины врачи диагностировали острую стрессовую реакцию.

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Обследование территории, подвергшейся атаке. Фото: Нацполиция Украины

Помимо пострадавших за прошедшие сутки, правоохранители зафиксировали последствия предыдущих вражеских налетов. В частности, в медицинское учреждение обратились двое жителей Середино-Будской громады — 47-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они получили травмы еще 23 октября, когда российский беспилотник нанес удар по их частному хозяйству.

Сейчас на всех местах происшествий непрерывно работают полицейские следственно-оперативные группы. Следователи уже начали досудебные расследования, возбудив уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами. Под прицелом оказался Кропивницкий, где во время вражеского налета раздалась серия громких взрывов. В ту же ночь под массированным ударом оккупантов оказался Запорожье, где ракетные удары вызвали пожар, повредили частные дома и гражданские автомобили, среди местных жителей есть раненые.

Тем временем в Сумской области российский дрон целенаправленно нанес удар по гражданской ферме в Конотопском районе. Атака оказалась смертельной: на месте погибла работница хозяйства, ещё четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо человеческих жертв, удар нанёс ущерб животноводческому комплексу — часть скота погибла под завалами и от обломков.