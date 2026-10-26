Російські війська поранили п'ятьох цивільних на Сумщині: деталі 26 жовтня

Поліцейський тримає в руках уламок від російського дрона на Сумщині. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 25 населених пунктах Сумщини з використанням авіабомб, артилерії та дронів. Унаслідок атак постраждали цивільні мешканці в кількох громадах. Поліція фіксує наслідки руйнувань приватного сектору та вже відкрила кримінальні провадження.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Національної поліції України.

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Масштабні атаки на Сумську область 26 жовтня

Минулої доби Росія атакувала 25 населених пунктів на території Сумської області. За інформацією Відділу комунікації поліції Сумщини, внаслідок цих масованих атак травмувалися п'ятеро мирних жителів.

Найбільше від нальотів ворожих дронів постраждав житловий сектор. Безпосередньо у Сумській громаді безпілотний літальний апарат атакував територію приватного домоволодіння. Через цей інцидент тілесних ушкоджень зазнали дві місцеві жительки віком 56 та 76 років.

Поліцейський проводить розслідування. Фото: Нацполіція України

Схожа ситуація сталася і в Степанівській громаді, де внаслідок удару російського БпЛА фізичних травм зазнав 63-річний чоловік. Водночас у Ямпільській громаді дрон поцілив прямо в житловий будинок. Прямих поранень там вдалося уникнути, проте у 61-річної жінки лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

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Обстеження території, яка опинилась під атакою. Фото: Нацполіція України

Окрім постраждалих за минулу добу, правоохоронці зафіксували наслідки попередніх ворожих нальотів. Зокрема, до медичного закладу звернулися двоє жителів Середино-Будської громади — 47-річна жінка та 56-річний чоловік. Вони отримали травми ще 23 жовтня, коли російський безпілотник вдарив по їхньому приватному господарству.

Зараз на всіх локаціях, безперервно працюють поліцейські слідчо-оперативні групи. Слідчі вже розпочали досудові розслідування, відкривши кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 26 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами та дронами. Під прицілом опинився Кропивницький, де пролунала серія гучних вибухів під час ворожого нальоту. Тієї ж ночі під масованим ударом окупантів опинилося Запоріжжя, де прильоти спричинили пожежу, понівечили приватні будинки й цивільні автівки, серед місцевих жителів є поранені.

Тим часом на Сумщині російський дрон цілеспрямовано вдарив по цивільній фермі в Конотопському районі. Атака виявилася смертельною: на місці загинула працівниця господарства, ще четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім людських жертв, удар завдав шкоди тваринницькому комплексу — частина худоби загинула під завалами та від уламків.