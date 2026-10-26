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Головна Новини дня У Кропивницькому пролунали вибухи: місто під ударом крилатих ракет

У Кропивницькому пролунали вибухи: місто під ударом крилатих ракет

Ua ru
26 жовтня 2026 04:07
Вибухи у Кропивницькому 26 жовтня через удари крилатих ракет
Термінова новина

Вибухи у Кропивницькому було чути прямо зараз, в ніч проти 26 жовтня. Росіяни в цей момент атакували Україну крилатими ракетами, які тримали курс саме на Кропивницький.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Кропивницькому 26 жовтня

Зауважимо, що приблизно о 03:49 у Кіровоградській області оголосили червоний рівень повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що з півдня на регіон летять крилаті ракети росіян. Згодом вони тривали курс безпосередньо на Кропивницький, а в місті о 03:59 пролунала серія вибухів. Після цього майже одразу було зафіксовано ще одну ракету в напрямку Кропивницького, і о 04:05 у місті пролунали повторні вибухи.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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