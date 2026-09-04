Обстріл Кропивницького 3 вересня - пошкоджено будинок та постраждала людина

Пошкоджений будинок у Кропивницькому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Росіяни у четвер ввечері, 3 вересня, атакували Кропивницький реактивними дронами. Внаслідок ударів пошкоджено будинок, підприємство та постраждала людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кіровоградської ОВА.

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Наслідки обстрілу Кропивницького ввечері 3 вересня

У своєму Telegram-каналі начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що внаслідок атаки зафіксовано кілька пошкоджень.

"Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Є постраждала людина — їй надано необхідну медичну допомогу. Зафіксовано і влучання на території одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території", — йдеться у повідомленні.

Райкович додав, що усі загорання рятувальники ліквідували. Зранку буде розпочата робота спеціальної комісії, яка зафіксує завдані збитки. У свою чергу комунальні служби приступлять до ліквідації наслідків руйнувань.

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Пост Райковича. Фото: скриншот

Інші обстрілу

Як повідомляє Новини.LIVE, що 3 вересня росіяни вчергове продовжували атаки по Києву. Внаслідок дронової атаки було пошкоджено дев'ятиповерхівку у Голосіївському районі.

Також ми писали, що 3 вересня росіяни атакували Бориспіль. Через обстріл спалахнула пожежа на території фармацевтичної компанії "Біокон".