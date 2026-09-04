Обстрел Кропивницкого 3 сентября — поврежден дом, один человек пострадал

Поврежденный дом в Кропивницком. Фото: t.me/kirovogradskaODA

В четверг вечером, 3 сентября, россияне атаковали Кропивницкий реактивными дронами. В результате ударов был поврежден дом, предприятие, а также пострадал человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кировоградской областной государственной администрации.

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Последствия обстрела Кропивницкого вечером 3 сентября

В своем Telegram-канале начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в результате атаки зафиксировано несколько повреждений.

"Повреждена кровля многоэтажного жилого дома. Есть пострадавший — ему оказана необходимая медицинская помощь. Зафиксировано также попадание на территории одного из предприятий. Там тоже горела кровля. Еще один пожар произошел на открытой территории", — говорится в сообщении.

Райкович добавил, что все возгорания спасатели ликвидировали. Утром начнет работу специальная комиссия, которая зафиксирует нанесенный ущерб. В свою очередь коммунальные службы приступят к ликвидации последствий разрушений.

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Пост Райковича. Фото: скриншот

Другие обстрелы

Как сообщает Новини.LIVE, 3 сентября россияне в очередной раз продолжили атаки на Киев. В результате атаки с использованием дронов была повреждена девятиэтажка в Голосеевском районе.

Также мы писали, что 3 сентября россияне атаковали Борисполь. В результате обстрела на территории фармацевтической компании «Биокон» вспыхнул пожар.