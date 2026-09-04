Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Кропивницкий: повреждена многоэтажка, пострадал человек

РФ атаковала Кропивницкий: повреждена многоэтажка, пострадал человек

Ua ru
4 сентября 2026 01:20
Обстрел Кропивницкого 3 сентября — поврежден дом, один человек пострадал
Поврежденный дом в Кропивницком. Фото: t.me/kirovogradskaODA

В четверг вечером, 3 сентября, россияне атаковали Кропивницкий реактивными дронами. В результате ударов был поврежден дом, предприятие, а также пострадал человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кировоградской областной государственной администрации.

Реклама

Последствия обстрела Кропивницкого вечером 3 сентября

В своем Telegram-канале начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в результате атаки зафиксировано несколько повреждений.

"Повреждена кровля многоэтажного жилого дома. Есть пострадавший — ему оказана необходимая медицинская помощь. Зафиксировано также попадание на территории одного из предприятий. Там тоже горела кровля. Еще один пожар произошел на открытой территории", — говорится в сообщении.

Райкович добавил, что все возгорания спасатели ликвидировали. Утром начнет работу специальная комиссия, которая зафиксирует нанесенный ущерб. В свою очередь коммунальные службы приступят к ликвидации последствий разрушений.

Читайте также:
Кропивницький під ударом 3 вересня
Пост Райковича. Фото: скриншот

Другие обстрелы

Как сообщает Новини.LIVE, 3 сентября россияне в очередной раз продолжили атаки на Киев. В результате атаки с использованием дронов была повреждена девятиэтажка в Голосеевском районе.

Также мы писали, что 3 сентября россияне атаковали Борисполь. В результате обстрела на территории фармацевтической компании «Биокон» вспыхнул пожар.

пожар обстрелы Кропивницкий разрушения пострадавшие повреждение домов
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации