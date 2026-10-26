Взрывы в Кропивницком 26 октября в результате ударов крылатыми ракетами

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Взрывы в Кропивницком были слышны буквально сейчас, в ночь на 26 октября. В этот момент россияне нанесли удар по Украине крылатыми ракетами, которые летели именно на Кропивницкий.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Кропивницком 26 октября

Отметим, что примерно в 03:49 в Кировоградской области объявили красный уровень воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что с юга на регион летят крылатые ракеты россиян. Впоследствии они взяли курс непосредственно на Кропивницкий, а в городе в 03:59 раздалась серия взрывов. После этого почти сразу была зафиксирована ещё одна ракета в направлении Кропивницкого, и в 04:05 в городе прогремели повторные взрывы.

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