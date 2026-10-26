Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кропивницком раздались взрывы: город подвергся удару крылатых ракет

В Кропивницком раздались взрывы: город подвергся удару крылатых ракет

Ua ru
26 октября 2026 04:07
Взрывы в Кропивницком 26 октября в результате ударов крылатыми ракетами
Срочная новость

Взрывы в Кропивницком были слышны буквально сейчас, в ночь на 26 октября. В этот момент россияне нанесли удар по Украине крылатыми ракетами, которые летели именно на Кропивницкий.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Звуки взрывов в Кропивницком 26 октября

Отметим, что примерно в 03:49 в Кировоградской области объявили красный уровень воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что с юга на регион летят крылатые ракеты россиян. Впоследствии они взяли курс непосредственно на Кропивницкий, а в городе в 03:59 раздалась серия взрывов. После этого почти сразу была зафиксирована ещё одна ракета в направлении Кропивницкого, и в 04:05 в городе прогремели повторные взрывы.

Новость пополняется...

Читайте также:
взрыв обстрелы Кировоградская область ракеты Кропивницкий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации