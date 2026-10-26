Масштабна пожежа та рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська обстріляли Чернігівську область в ніч проти 26 жовтня, в понеділок. Внаслідок атаки травмувалися двоє людей — чоловік і жінка. Виникли пожежі на території приватного підприємства, у будівлі зерносховища та складському приміщенні.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на Чернігівщину 26 жовтня

Внаслідок атаки РФ на Чернігівщину в ніч проти 26 жотвня, в понеділок, зафіксовано такі влучання:

У Прилуцькому районі російські війська атакували ангар приватного підприємства, через цей удар травмувався чоловік.

На Новгород-Сіверщині після російського обстрілу загорілася будівля зерносховища, внаслідок атаки постраждала жінка.

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На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення. У Чернігівському районі рятувальники також ліквідовували загоряння сухої рослинності.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали на місцях загорянь і, на щастя, ліквідували всі пожежі.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Чернігівщини

Пожежа. Фото: ДСНС Чернігівщини

Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський назвав подібні атаки РФ на Україну "реакцією на дипломатію". Він проінформував, що за минулий тиждень Росія застосувала близько 1600 КАБів, 48 ракет та майже 2300 ударних дронів.

Новини.LIVE інформували, що протягом 25 жовтня російське військо обстріляло 25 населених пунктів Сумщини. Відомо, що вони використовували авіабомби, артилерію та безпілотники, внаслідок атаки дві особи зазнали тілесних ушкоджень.