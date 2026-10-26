Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Чернігівщині через російські атаки травмовано двох людей

На Чернігівщині через російські атаки травмовано двох людей

Ua ru
26 жовтня 2026 08:15
Наслідки атак на Чернігівщину 26 жовтня: травмовано двоє людей ДСНС Чернігівщини
Масштабна пожежа та рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська обстріляли Чернігівську область в ніч проти 26 жовтня, в понеділок. Внаслідок атаки травмувалися двоє людей — чоловік і жінка. Виникли пожежі на території приватного підприємства, у будівлі зерносховища та складському приміщенні.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама

Атака РФ на Чернігівщину 26 жовтня

Внаслідок атаки РФ на Чернігівщину в ніч проти 26 жотвня, в понеділок, зафіксовано такі влучання:

У Прилуцькому районі російські війська атакували ангар приватного підприємства, через цей удар травмувався чоловік.

На Новгород-Сіверщині після російського обстрілу загорілася будівля зерносховища, внаслідок атаки постраждала жінка.

Читайте також:

На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення. У Чернігівському районі рятувальники також ліквідовували загоряння сухої рослинності.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працювали на місцях загорянь і, на щастя, ліквідували всі пожежі.

На Чернігівщині через російські атаки травмовано двох людей - фото 1
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Чернігівщини
На Чернігівщині через російські атаки травмовано двох людей - фото 2
Пожежа. Фото: ДСНС Чернігівщини

Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський назвав подібні атаки РФ на Україну "реакцією на дипломатію". Він проінформував, що за минулий тиждень Росія застосувала близько 1600 КАБів, 48 ракет та майже 2300 ударних дронів. 

Новини.LIVE інформували, що протягом 25 жовтня російське військо обстріляло 25 населених пунктів Сумщини. Відомо, що вони використовували авіабомби, артилерію та безпілотники, внаслідок атаки дві особи зазнали тілесних ушкоджень.

пожежа ДСНС Чернігівська область обстріли війна в Україні атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації