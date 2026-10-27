Запуск російського дрона. фото: росЗМІ

Російська армія продовжує експериментувати з реактивними безпілотниками, щоб дістати ними повітряного простору західних регіонів України. Для цього ворог вивільняє місце для додаткового пального шляхом зменшення вибухівки. Самі ж пуски РФ здійснює з великих військових літовищ, які непросто знищити українським захисникам.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Росія регулярно модернізовує дрони для їх смертоносності

Російські реактивні дрони все частіше фіксуються в повітряному просторі західних регіонів України. Траєкторія руху ворожих апаратів переважно пролягає південним маршрутом, наприклад, транзитом через Одеську та Вінницьку області. Та долати значні відстані окупантам допомагає ціла низка факторів.

Для цього їм допомагає використання спеціальних ретрансляторів зв'язку, інформацію про роботу яких напередодні офіційно підтверджував речник Державної прикордонної служби полковник Демченко. Втім, головною запорукою збільшення радіуса дії стала кардинальна зміна технічних характеристик самих БпЛА.

Як пояснив Юрій Ігнат, агресор навмисно зменшує потужність зброї.

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"Зменшення корисного навантаження, тобто зменшення бойової частини, зменшення іншого корисного навантаження дозволяє реактивному дрону летіти далі на реактивній тязі, тому що може він взяти більше пального і так далі", — зазначив військовий.

За його словами, хоча наразі йдеться здебільшого про поодинокі випадки, факт залишається фактом.

"В такому варіанті противник вже неодноразово запускав дрони в сторону західних областей. Це не були такі масові запуски, але все ж таки були", — підкреслив Юрій Ігнат.

Для стартів БпЛА росіяни активно задіюють різні локації, зокрема й нові майданчики в районі Міллерового, що у Ростовській області РФ. Щоб максимально приховати процес підготовки від української розвідки, армія Росії використовує переваги великих закритих територій.

"Це зазвичай військові летовища, військові аеродроми, звідки противнику зручно запускати, бо там летовище, будь-яке, воно має величезну територію, воно має охорону, там огородження, і звідти, мабуть, зручно запускати, щоб не було зайвих очей, не було розвідки нашої і так далі", — розповів представник Повітряних сил.

ЗСУ неодноразово завдавали ударів по цих ворожих об'єктах, проте повністю нейтралізувати загрозу безпосередньо в місцях базування майже неможливо через мобільність противника.

"Але все ж таки, знищити важко, взагалі, як самі оперативно-тактичні комплекси, так само і ті ж самі дрони, які запускає противник, тому що вони теж, ворог не дурний, вони не будуть триматися на одному місці, все може бути передислоковано, змінено позицію і так далі", — констатував Юрій Ігнат.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія вдесятеро наростила використання реактивних ударних безпілотників. Якщо ще в червні 2026 року фіксували близько 350 пусків, то у вересні цей показник сягнув 3500 одиниць. Середня ефективність їх збиття українською ППО наразі становить близько 57%. Головною перешкодою для масового перехоплення таких швидкісних цілей залишається відсутність в Україні власного серійного виробництва реактивних двигунів для контрдронів.

Найгостріше проблема відчувається на прифронтових напрямках, зокрема в Запоріжжі, яке регулярно зазнає атак реактивними "Шахедами". Попри наявність підтверджених випадків ліквідації таких апаратів, їхнє знищення поки що має поодинокий характер.

У Головному управлінні розвідки наголошують, що Кремль не планує змінювати тактику терору. Як зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов, воєнна розвідка чітко фіксує наміри РФ і масштаби завданих збитків.