Запуск российского дрона. Фото: российские СМИ

Российская армия продолжает экспериментировать с реактивными беспилотниками, чтобы проникнуть с их помощью в воздушное пространство западных регионов Украины. Для этого враг освобождает место для дополнительного топлива, сокращая количество взрывчатки. Сами же запуски РФ осуществляет с крупных военных аэродромов, которые украинским защитникам нелегко уничтожить.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Россия регулярно модернизирует дроны, повышая их смертоносность

Российские реактивные дроны все чаще фиксируются в воздушном пространстве западных регионов Украины. Траектория движения вражеских аппаратов преимущественно пролегает по южному маршруту, например, транзитом через Одесскую и Винницкую области. Но преодолевать значительные расстояния оккупантам помогает целый ряд факторов.

В этом им помогает использование специальных ретрансляторов связи, информацию о работе которых накануне официально подтвердил представитель Государственной пограничной службы полковник Демченко. Впрочем, главным залогом увеличения радиуса действия стало кардинальное изменение технических характеристик самих БПЛА.

Как пояснил Юрий Игнат, агрессор намеренно снижает мощность вооружения.

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"Уменьшение полезной нагрузки, то есть уменьшение боевой части, уменьшение другой полезной нагрузки позволяет реактивному дрону лететь дальше на реактивной тяге, потому что он может взять больше топлива и так далее", — отметил военный.

По его словам, хотя сейчас речь идет в основном об единичных случаях, факт остается фактом.

"В таком варианте противник уже неоднократно запускал дроны в сторону западных областей. Это не были такие массовые запуски, но все же они имели место", — подчеркнул Юрий Игнат.

Для запусков БпЛА россияне активно задействуют различные локации, в том числе и новые площадки в районе Миллерово, что в Ростовской области РФ. Чтобы максимально скрыть процесс подготовки от украинской разведки, армия России использует преимущества больших закрытых территорий.

"Это, как правило, военные аэродромы, откуда противнику удобно запускать, потому что там аэродром, любой, он имеет огромную территорию, он охраняется, там ограждения, и оттуда, видимо, удобно запускать ракеты, чтобы не было лишних глаз, не было нашей разведки и так далее", — рассказал представитель Воздушных сил.

ВСУ неоднократно наносили удары по этим вражеским объектам, однако полностью нейтрализовать угрозу непосредственно в местах базирования почти невозможно из-за мобильности противника.

"Но всё же уничтожить их трудно — как сами оперативно-тактические комплексы, так и те же дроны, которые запускает противник, потому что они тоже… враг не дурак, они не будут держаться на одном месте, все может быть передислоцировано, изменить позицию и так далее", — констатировал Юрий Игнат.

Новини.LIVE сообщали, что Россия в десять раз увеличила использование реактивных ударных беспилотников. Если еще в июне 2026 года фиксировалось около 350 пусков, то в сентябре этот показатель достиг 3500 единиц. Средняя эффективность их сбивания украинской ПВО в настоящее время составляет около 57%. Главным препятствием для массового перехвата таких скоростных целей остается отсутствие в Украине собственного серийного производства реактивных двигателей для контродронов.

Острее всего проблема ощущается на прифронтовых направлениях, в частности в Запорожье, которое регулярно подвергается атакам реактивными "Шахедами". Несмотря на наличие подтвержденных случаев ликвидации таких аппаратов, их уничтожение пока носит единичный характер.

В Главном управлении разведки отмечают, что Кремль не планирует менять тактику террора. Как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, военная разведка четко фиксирует намерения РФ и масштабы нанесенного ущерба.