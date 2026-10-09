Мінаєв розповів про проблеми ППО з перехопленням реактивних Шахедів

Українські фахівці із залишками російського реактиного дрона. Фото: ДСНС Києва

Українські підрозділи протиповітряної оборони наразі стикаються зі значними труднощами під час перехоплення реактивних "Шахедів", які Росія застосовує для ударів по Запоріжжю. Випадки успішного знищення таких безпілотників уже фіксували, однак вони залишаються поодинокими, а для ефективної протидії необхідно вдосконалювати засоби перехоплення і технічні рішення.

Про це командир дивізіону перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку Сергій Мінаєв із позивним "Рамзес" розповів в ефірі Ранок.LIVE, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Реактивні "Шахеди" складніше збивати

За словами Мінаєва, ситуація в небі над Запоріжжям залишається надскладною, оскільки російські війська масово використовують звичайні та реактивні "Шахеди", дрони "Молнія", а також FPV-безпілотники.

Проблеми виникають ще й тому, що FPV-безпілотники росіяни навчилися доставляти ближче до цілей за допомогою дронів-носіїв.

Мінаєв зазначив, що його підрозділ знищує близько 95% звичайних повітряних цілей. Натомість перехоплення реактивних безпілотників залишається значно складнішим завданням.

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"З реактивними все не дуже добре. Треба змінюватися всім — і нам, як перехоплювачам, і виробникам, і розробникам засобів. Є певна кількість проблем, і ми, на жаль, були до них не готові", — зазначив військовий.

Реактивні дрони вже вдавалося перехоплювати

Мінаєв повідомив, що українські військові вже мають досвід успішного знищення реактивних "Шахедів". Проте наразі такі перехоплення залишаються поодинокими.

За словами військового, частина успішних випадків може бути пов'язана зі зміною траєкторії польоту ворожого безпілотника або можливими несправностями його двигуна.

Мінаєв додав, що для підвищення ефективності боротьби з такими цілями мають адаптуватися не лише підрозділи перехоплювачів, а й виробники та розробники.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська атакують мости Запоріжжя. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, комунальникам вдавалося відновлювати рух приблизно за дві години.

Також Новини.LIVE писав, що в Запоріжжі облаштовують перше в Україні підземне мобільне укриття. Експериментальну конструкцію встановлюють у густонаселеному районі міста, а відкрити її планують до 20 жовтня.