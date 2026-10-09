Минаев рассказал о проблемах ПВО с перехватом реактивных Шахедов

Украинские специалисты рядом с обломками российского реактивного дрона. Фото: ГСЧС Киева

Украинские подразделения противовоздушной обороны сейчас сталкиваются со значительными трудностями при перехвате реактивных "Шахедов", которые Россия применяет для ударов по Запорожью. Случаи успешного уничтожения таких беспилотников уже фиксировались, однако они остаются единичными, а для эффективного противодействия необходимо совершенствовать средства перехвата и технические решения.

Об этом командир дивизиона перехватчиков 39-го зенитно-ракетного полка Сергей Минаев с позывным "Рамзес" рассказал в эфире Ранок.LIVE, сообщает портал Новини.LIVE.

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Реактивные "Шахеды" сложнее сбивать

По словам Минаева, ситуация в небе над Запорожьем остается крайне сложной, поскольку российские войска массово используют обычные и реактивные "Шахеды", дроны "Молния", а также FPV-беспилотники.

Проблемы возникают еще и потому, что россияне научились доставлять FPV-беспилотники ближе к целям с помощью дронов-носителей.

Минаев отметил, что его подразделение уничтожает около 95% обычных воздушных целей. В то же время перехват реактивных беспилотников остается значительно более сложной задачей.

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"С реактивными все не очень хорошо. Нужно меняться всем — и нам, как перехватчикам, и производителям, и разработчикам средств. Есть определенное количество проблем, и мы, к сожалению, были к ним не готовы", — отметил военный.

Реактивные дроны уже удавалось перехватывать

Минаев сообщил, что украинские военные уже имеют опыт успешного уничтожения реактивных "Шахедов". Однако сейчас такие перехваты остаются единичными.

По словам военного, часть успешных случаев может быть связана с изменением траектории полета вражеского беспилотника или возможными неисправностями его двигателя.

Минаев добавил, что для повышения эффективности борьбы с такими целями должны адаптироваться не только подразделения перехватчиков, но и производители и разработчики.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска атакуют мосты Запорожья. По словам временно исполняющего обязанности начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина, коммунальщикам удавалось восстанавливать движение примерно за два часа.

Также Новини.LIVE писал, что в Запорожье обустраивают первое в Украине подземное мобильное укрытие. Экспериментальную конструкцию устанавливают в густонаселенном районе города, а открыть ее планируют до 20 октября.