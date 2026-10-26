Рятувальники на місці російської атака. Фото ілюстративне: dsns.gov.ua

Росія збільшила застосування реактивних ударних безпілотників із приблизно 350 у червні до 3500 у вересні 2026 року. Водночас показник протидії таким дронам становить близько 57%. Однією з проблем для України залишається відсутність масштабного серійного виробництва реактивних двигунів для дронів-перехоплювачів.

Про це в ефірі День.LIVE розповів CEO Drone Space Labs Максим Шеремет.

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Чому Україні складно протидіяти реактивним "Шахедам"

За словами Шеремета, Росія стрімко нарощує застосування реактивних ударних безпілотників. У червні 2026 року їх було близько 350, у серпні, за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, — приблизно 2850, а у вересні, за оцінкою Повітряних сил, — близько 3500.

Експерт також зазначив, що загальний показник збиття російських дронів становить близько 70%, тоді як для реактивних моделей цей показник сягає приблизно 57%.

"Також Володимир Зеленський казав в цьому місяці, що загальний показник збиття дронів становить близько 70%. А для реактивних моделей він близько 57%. Знову ж таки, це показник протидії БПЛА, і він не показує загальну ефективність дронів-перехоплювачів", — зазначив Шеремет.

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Реактивні безпілотники ускладнюють протидію насамперед через менший час на реагування. За словами Шеремета, українські інженери не одразу були готові до такого швидкого зростання їхнього застосування, зокрема через труднощі з масштабуванням виробництва.

Чого бракує українським дронам-перехоплювачам

Шеремет наголосив, що в Україні досі немає масштабного серійного виробництва реактивних двигунів для дронів-перехоплювачів. Водночас він уточнив, що йдеться саме про масове виробництво, а не про дослідницькі та конструкторські розробки.

"Дрони є, вони літають швидко. Але одна справа — літати, а друга справа — ефективність застосування", — зазначив експерт.

За його словами, для результативного перехоплення недостатньо лише розвинути високу швидкість. Важливими є також радіозв’язок, корисне навантаження та ефективність гвинтомоторної групи, яка залежить, зокрема, від ваги палива й бойової частини.

Шеремет додав, що українська інженерна спільнота працює над розв’язанням цих завдань, однак поєднання всіх необхідних технічних характеристик ускладнює створення ефективних перехоплювачів і масштабування їхнього виробництва.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна збільшуватиме виробництво турелей для боротьби з російськими "Шахедами". За словами президента Володимира Зеленського, їхнє виробництво вже вийшло за межі поодиноких зразків, а надалі його планують нарощувати.

Також Новини.LIVE писали, що українська авіація забезпечує 55–60% збиттів реактивних "Шахедів". Зеленський пояснив, що для посилення протидії таким безпілотникам Україна збільшує постачання 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16.