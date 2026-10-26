Спасатели на месте российской атаки. Фото иллюстративное: dsns.gov.ua

Россия увеличила количество задействованных реактивных ударных беспилотников с примерно 350 в июне до 3500 в сентябре 2026 года. В то же время показатель противодействия таким дронам составляет около 57%. Одной из проблем для Украины остается отсутствие масштабного серийного производства реактивных двигателей для дронов-перехватчиков.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал генеральный директор Drone Space Labs Максим Шеремет.

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Почему Украине сложно противостоять реактивным "Шахедам"

По словам Шеремета, Россия стремительно наращивает применение реактивных ударных беспилотников. В июне 2026 года их было около 350, в августе, по официальным данным Генерального штаба ВСУ, — примерно 2850, а в сентябре, по оценке Воздушных сил, — около 3500.

Эксперт также отметил, что общий показатель сбиваемых российских дронов составляет около 70%, тогда как для реактивных моделей этот показатель достигает примерно 57%.

"Кроме того, Владимир Зеленский говорил в этом месяце, что общий показатель сбитых дронов составляет около 70%. А для реактивных моделей он составляет около 57%. Опять же, это показатель противодействия БПЛА, и он не отражает общую эффективность дронов-перехватчиков", — отметил Шеремет .

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Реактивные беспилотники затрудняют противодействие прежде всего из-за меньшего времени реагирования. По словам Шеремета, украинские инженеры не сразу были готовы к столь быстрому росту их применения, в частности из-за трудностей с масштабированием производства.

Чего не хватает украинским дронам-перехватчикам

Шеремет подчеркнул, что в Украине до сих пор нет масштабного серийного производствареактивных двигателей для дронов-перехватчиков. В то же время он уточнил, что речь идет именно о массовом производстве, а не об исследовательских и конструкторских разработках.

"Дроны есть, они летают быстро. Но одно дело — летать, а другое дело — эффективность применения", — отметил эксперт.

По его словам, для результативного перехвата недостаточно лишь развить высокую скорость. Важны такжерадиосвязь, полезная нагрузка и эффективность винтомоторной группы, которая зависит, в частности, от веса топлива и боевой части.

Шеремет добавил, что украинское инженерное сообщество работает над решением этих задач, однако сочетание всех необходимых технических характеристик затрудняет создание эффективных перехватчиков и масштабирование их производства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина будет наращивать производство турелей для борьбы с российскими "Шахедами". По словам президента Владимира Зеленского, их производство уже вышло за рамки единичных образцов, а в дальнейшем его планируют наращивать.

Также Новини.LIVE писали, что украинская авиация обеспечивает 55–60 % сбитых реактивных "Шахедов". Зеленский пояснил, что для усиления противодействия таким беспилотникам Украина увеличивает поставки 20-мм боеприпасов для истребителей F-16.