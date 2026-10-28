Строительство дронопорта в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия строит новую площадку для запуска реактивных ударных беспилотников вблизи военного аэродрома Миллерово в Ростовской области. По предварительным оценкам, после завершения строительства объект сможет обеспечивать до 100 запусков дронов в сутки, что может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению воздушных атак на Украину.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Реактивный шахед. Фото: ГУР

Новый российский дронопорт

По данным украинской разведки, спутниковые снимки подтверждают строительство новой площадки в 3,5 километра от военного аэродрома Миллерово.

Объект предназначен для подготовки и запуска реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".

В ГУР сообщили, что в конце августа на этой территории еще не наблюдалось активного строительства. Однако к середине октября россияне уже оборудовали пусковые позиции и необходимую инфраструктуру.

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По оценке разведки, близость к аэродрому позволит россиянам использовать имеющиеся системы противовоздушной обороны и логистического обеспечения.

"Новый дронопорт дополняет уже существующую российскую сеть объектов для запуска БПЛА, которая насчитывает не менее 12 стационарных площадок", — отметили в ГУР.

Россия модернизирует реактивные беспилотники

Параллельно оккупанты совершенствуют ударные дроны. В частности, "Герань-4" получила дополнительные средства автономной навигации и новую боевую часть для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередачи.

Аналогичную оптическую систему навигации россияне интегрируют в модификацию "Герань-5" К5.

По информации ГУР, дальность поражения "Герани-4" составляет до 770 км, а "Герани-5" — до 950 км.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов опроверг информацию о якобы споре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. По его словам, описанного СМИ инцидента во время переговоров 9 октября не было.

Также Новини.LIVE писал, что правоохранители разоблачили группу, которую подозревают в присвоении военных дронов и их повторной продаже ВСУ под видом новых. В рамках расследования задержали 16 человек, провели более 100 обысков и изъяли свыше 600 беспилотников.