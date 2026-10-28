Россия строит новый дронопорт для запуска 100 БпЛА в сутки
Россия строит новую площадку для запуска реактивных ударных беспилотников вблизи военного аэродрома Миллерово в Ростовской области. По предварительным оценкам, после завершения строительства объект сможет обеспечивать до 100 запусков дронов в сутки, что может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению воздушных атак на Украину.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Новый российский дронопорт
По данным украинской разведки, спутниковые снимки подтверждают строительство новой площадки в 3,5 километра от военного аэродрома Миллерово.
Объект предназначен для подготовки и запуска реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".
В ГУР сообщили, что в конце августа на этой территории еще не наблюдалось активного строительства. Однако к середине октября россияне уже оборудовали пусковые позиции и необходимую инфраструктуру.
По оценке разведки, близость к аэродрому позволит россиянам использовать имеющиеся системы противовоздушной обороны и логистического обеспечения.
"Новый дронопорт дополняет уже существующую российскую сеть объектов для запуска БПЛА, которая насчитывает не менее 12 стационарных площадок", — отметили в ГУР.
Россия модернизирует реактивные беспилотники
Параллельно оккупанты совершенствуют ударные дроны. В частности, "Герань-4" получила дополнительные средства автономной навигации и новую боевую часть для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередачи.
Аналогичную оптическую систему навигации россияне интегрируют в модификацию "Герань-5" К5.
По информации ГУР, дальность поражения "Герани-4" составляет до 770 км, а "Герани-5" — до 950 км.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов опроверг информацию о якобы споре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. По его словам, описанного СМИ инцидента во время переговоров 9 октября не было.
Также Новини.LIVE писал, что правоохранители разоблачили группу, которую подозревают в присвоении военных дронов и их повторной продаже ВСУ под видом новых. В рамках расследования задержали 16 человек, провели более 100 обысков и изъяли свыше 600 беспилотников.