Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу президента Кирило Буданов спростував інформацію видання Le Monde про нібито суперечку зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом під час перемовин України та Сполучених Штатів. Він назвав це "інформаційними атаками на переговорний процес".

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на "РБК-Україна".

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Буданов заперечив суперечку з Віткоффом

Очільник ОП Кирило Буданов відреагував на інформацію про суперечку зі спецпосланцем Сполучених Штатів Віткоффом. Посадовець заявив, що такого "просто не було". На його думку, це різновид інформаційних атак на процес перемовин.

Відомо, що французьке видання Le Monde, посилаючись на свої джерела, повідомило про інцидент між Будановим і Віткоффом, що нібито виник 9 жовтня, під час переговорів української та американської сторін.

Неназваний співрозмовник видання Le Monde повідомив, що спецпосланник США Віткофф запропонував "регіональний план процвітання". Такий план передбачає відновлення постачання російських ресурсів, зокрема газу та нафти, до Європи через українську територію. Повідомляється, що Київ мав отримувати за це дивіденди. Почувши це, нібито, керівник ОП різко відреагував.

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"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування - інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету — стійкий мир для України. Робимо все для цього", — заявив він.

Ми писали, що експерт Голобуцький висловив свою думку щодо очільника ОП Кирила Буданова. За його словами, посадовець здатен слухати співрозмовника та будувати діалог з різними людьми задля досягнення бажаного результату.

Новини.LIVE інформували, що ексочільник МВС Болгарії Цветан Цветанов повідомив, що Кирило Буданов став важливою фігурою в межах геополітичного масштабу. Він відзначив його професіоналізм, та додав, що навички очільника ОП формують майбутнє міжнародних відносин.