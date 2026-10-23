Буданов став фігурою геополітичного масштабу: ексочільник МВС Болгарії

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Вплив Кирила Буданова вже давно вийшов за межі регіонального порядку денного. За оцінкою ексочільника МВС Болгарії Цветана Цветанова, керівник Офісу президента України став фігурою геополітичного масштабу, чий доступ до інформації та професіоналізм формують майбутнє міжнародних перемовин.

Свою оцінку високому потенціалу українського посадовця ексміністр озвучив в ефірі Болгарського національного радіо, відзначивши ключову роль Буданова у побудові стратегічного діалогу, передає Новини.LIVE.

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Болгарський політик оцінив роль Буданова в міжнародних перемовинах

"Я можу категорично заявити, що Буданов — надзвичайно точна та відповідальна людина, яка має потенціал і буде частиною процесів на геополітичному рівні", — наголосив він.

Коментуючи зустріч голови ОП з керівництвом Болгарії, політик підкреслив, що цей візит надав болгарським партнерам унікальну можливість краще зрозуміти контекст закритих тристоронніх консультацій за участю Вашингтона, Києва та Москви.

"Я категорично стверджую, що ця зустріч із Кирилом Будановим дала прем'єр-міністру нашої країни надзвичайно велику можливість бути найкраще поінформованим серед європейських лідерів про перемовини, які проходять між Україною, США та Росією", — зазначив колишній очільник болгарського МВС.

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Окремо Цветанов підсумував, що використання високих політичних зв'язків є необхідним інструментом для отримання достовірної інформації та підтримки конструктивного міжнародного діалогу.

Як писали Новини.LIVE, політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Кирило Буданов уміє слухати співрозмовників і будувати діалог із людьми, які мають різні погляди. За його словами, Буданов використовує ці навички, щоб знаходити спільні рішення та досягати поставлених цілей. Експерт вважає, що вміння домовлятися з різними людьми є важливою перевагою під час політичних переговорів.

Також Кирило Буданов нещодавно високо оцінив операцію Головного управління розвідки Міноборони України зі знешкодження двох груп російського спецназу. Українські розвідники провели бій із російськими військовими на Запорізькому напрямку.