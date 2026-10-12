Буданов відреагував на знищення груп російського спецназу

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В епоху дронів та штучного інтелекту такі події стають напрочуд рідкісними, але від того ще більш вражають.

Справжній чоловічий бій на максимально близькій дистанції, жорстоке смертельне протистояння професіоналів віч-на-віч, коли все вирішують секунди і перемагає найсильніший.

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Українська група спецпризначення підрозділу Тимура ГУР МО у стрілецькому бою здолала елітну російську "спецуру", відому своїми операціями ще в Грузії та Сирії.

Цього разу обійшлося без технологічних хитрощів – лише ретельна підготовка, майстерність, сила духу та воля до перемоги. Слава українським воїнам!

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