Кирило Буданов: Україна встигне масштабувати перехоплювачі "Шахедів" до зими

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна вже використовує в бойових умовах перехоплювачі російських реактивних дронів. Наразі триває робота над масштабуванням виробництва та вдосконаленням технології. Очікується, що до найскладнішого періоду цієї зими її вдасться масштабувати.

Про це заявив Буданов заявив в інтервʼю Euronews 2/4, інформує Новини.LIVE.

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