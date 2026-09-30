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Головна Новини дня Буданов: Україна встигне масштабувати перехоплювачі "Шахедів" до зими

Буданов: Україна встигне масштабувати перехоплювачі "Шахедів" до зими

Ua ru
30 вересня 2026 19:28
Кирило Буданов: Україна встигне масштабувати перехоплювачі "Шахедів" до зими
термінова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна вже використовує в бойових умовах перехоплювачі російських реактивних дронів. Наразі триває робота над масштабуванням виробництва та вдосконаленням технології. Очікується, що до найскладнішого періоду цієї зими її вдасться масштабувати.

Про це заявив Буданов заявив в інтервʼю Euronews 2/4, інформує Новини.LIVE.

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Автор:
Крістіна Павлова

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