Кирилл Буданов: Украина успеет нарастить количество перехватчиков «Шахедов» к зиме

Буданов: Украина успеет нарастить количество перехватчиков "Шахедов" к зиме
Ua ru
30 сентября 2026 19:28
срочная
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина уже использует в боевых условиях средства перехвата российских реактивных дронов. В настоящее время ведется работа по наращиванию объемов производства и совершенствованию технологии. Ожидается, что к самому сложному периоду этой зимы удастся нарастить объемы производства.
Об этом Буданов заявил в интервью Euronews 2/4, сообщает Новини.LIVE.
Реклама
Новость дополняется...
Читайте также: