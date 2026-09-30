Кирилл Буданов: Украина успеет нарастить количество перехватчиков «Шахедов» к зиме

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина уже использует в боевых условиях средства перехвата российских реактивных дронов. В настоящее время ведется работа по наращиванию объемов производства и совершенствованию технологии. Ожидается, что к самому сложному периоду этой зимы удастся нарастить объемы производства.

Об этом Буданов заявил в интервью Euronews 2/4, сообщает Новини.LIVE.

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