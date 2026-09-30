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Главная Новости дня Буданов: Украина успеет нарастить количество перехватчиков "Шахедов" к зиме

Буданов: Украина успеет нарастить количество перехватчиков "Шахедов" к зиме

Ua ru
30 сентября 2026 19:28
Кирилл Буданов: Украина успеет нарастить количество перехватчиков «Шахедов» к зиме
срочная

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина уже использует в боевых условиях средства перехвата российских реактивных дронов. В настоящее время ведется работа по наращиванию объемов производства и совершенствованию технологии. Ожидается, что к самому сложному периоду этой зимы удастся нарастить объемы производства.

Об этом Буданов заявил в интервью Euronews 2/4, сообщает Новини.LIVE.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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