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Главная Новости дня Буданов высоко оценил операцию ГУР по обезвреживанию групп спецназа РФ

Буданов высоко оценил операцию ГУР по обезвреживанию групп спецназа РФ

Ua ru
12 октября 2026 11:15
Буданов отреагировал на уничтожение групп российского спецназа
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В эпоху дронов и искусственного интеллекта такие события становятся удивительно редкими, но от этого впечатляют ещё больше.

Настоящий мужской бой на максимально близкой дистанции, жестокое смертельное противостояние профессионалов лицом к лицу, когда всё решают секунды и побеждает сильнейший.

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Украинская группа спецназначения подразделения Тимура ГУР МО в стрелковом бою одолела элитную российскую «спецуру», известную своими операциями ещё в Грузии и Сирии.
На этот раз обошлось без технологических ухищрений — только тщательная подготовка, мастерство, сила духа и воля к победе. Слава украинским воинам!

 

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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