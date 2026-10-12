Буданов отреагировал на уничтожение групп российского спецназа

Буданов высоко оценил операцию ГУР по обезвреживанию групп спецназа РФ
Ua ru
12 октября 2026 11:15
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В эпоху дронов и искусственного интеллекта такие события становятся удивительно редкими, но от этого впечатляют ещё больше.
Настоящий мужской бой на максимально близкой дистанции, жестокое смертельное противостояние профессионалов лицом к лицу, когда всё решают секунды и побеждает сильнейший.
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Украинская группа спецназначения подразделения Тимура ГУР МО в стрелковом бою одолела элитную российскую «спецуру», известную своими операциями ещё в Грузии и Сирии.
На этот раз обошлось без технологических ухищрений — только тщательная подготовка, мастерство, сила духа и воля к победе. Слава украинским воинам!
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