Буданов отреагировал на уничтожение групп российского спецназа

Срочная новость

В эпоху дронов и искусственного интеллекта такие события становятся удивительно редкими, но от этого впечатляют ещё больше.

Настоящий мужской бой на максимально близкой дистанции, жестокое смертельное противостояние профессионалов лицом к лицу, когда всё решают секунды и побеждает сильнейший.

Реклама

Украинская группа спецназначения подразделения Тимура ГУР МО в стрелковом бою одолела элитную российскую «спецуру», известную своими операциями ещё в Грузии и Сирии.

На этот раз обошлось без технологических ухищрений — только тщательная подготовка, мастерство, сила духа и воля к победе. Слава украинским воинам!

Новость дополняется...