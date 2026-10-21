Буданов уміє слухати і будувати діалог з абсолютно різними людьми заради результату: експерт

Очільник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Здатність голови Офісу президента Кирила Буданова до пошуку нетипових рішень і неочевидних можливостей, його вміння слухати, домовлятися й дивитися на ситуацію під іншим кутом стають у нагоді в переговорному процесі. Таке переконання висловив політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Голобуцького.

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Допис Олексія Голобуцького. Фото: скриншот

Голобуцький пояснив, як навички Буданова можуть допомогти в мирних переговорах

Експерт згадав про дуже нечислені кейси успішних переговорів в українській новітній історії та зупинився на перспективах чергових спроб вийти на мирні перемовини з Росією за участі США.

"Не дивно, що зараз, коли Україна знову стоїть перед доленосними рішеннями, багатьом неспокійно. Ми надто дорого заплатили за чужі обіцянки, щоб знову вірити на слово. Через це така увага до всіх деталей переговорів і переговірників, які за них відповідають. Чи вміють вони бачити ситуацію ширше за власні вимоги, знаходити нестандартні рішення? І головне — чи здатні перетворити домовленості на конкретний результат? Бо публічна політика й реальні переговори за зачиненими дверима — це геть різні речі", — підкреслив Голобуцький.

В цьому контексті, зазначив він, дуже показова історія, яку вчора розповіли в ефірі УП-2 журналісти Роман Романюк і Роман Кравець — про Кирила Буданова і його здатність до нетипових рішень.

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"Виявляється під час навчання в Київській школі економіки він не раз був учасником симуляційних ігор, де моделювали складні політичні ситуації, а гравці мали домовлятися між собою задля кінцевої перемоги. Так от Буданов примудрявся перегравати всіх. Причому не через впертість власної лінії. Навпаки, кажуть він знаходив такі комбінації й укладав такі союзи, які іншим здавалися абсолютно нелогічними. А ще ті, кому доводилось з ним працювати, говорять, що він уміє слухати і будувати діалог з абсолютно різними людьми. Іноді прямо протилежними. Напевно це ще з часів ГУР, де не важлива твоя оцінка чи відношення, ключове, що може дати людина для результату", — додав політолог.

За його словам, хоч навчальні ігри — це не реальні переговори, де на кону безпека країни, але вміння подивитися на ситуацію під іншим кутом, почути іншу сторону й побачити можливість там, де її ніхто не шукає, — точно не зайве в нинішньому переговорному процесі.

"І, мабуть, саме це в персоні Буданова-переговірника зараз найбільше інтригує. Бо світ змінився. Старі переговорні шаблони більше не працюють — ми бачили це багато разів. І сьогодні перемагатиме той, хто швидше бачитиме слабкі місця суперників та зуміє створювати такі конфігурації, які ще вчора здавалися неможливими", — резюмував Голобуцький.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Буданов повідомив, що Україна готується до можливих зимових криз. Влада розробляє сценарії реагування на загрози в період із листопада 2026 року до березня 2027-го, зокрема з урахуванням можливих російських атак. До підготовки планів залучені уряд, Сили оборони, міжнародні партнери та гуманітарні організації.

Також Буданов заявляв, що Добропілля на Донеччині залишається під контролем України. Він заявив, що російський генерал Андрій Іванаєв дезінформував Володимира Путіна щодо нібито захоплення міста. Голова Офісу президента наголосив, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції, а неправдиві заяви не змінюють ситуації на місці.