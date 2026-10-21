Глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Способность главы Офиса президента Кирилла Буданова находить нестандартные решения и неочевидные возможности, его умение слушать, договариваться и смотреть на ситуацию под другим углом пригодились в переговорном процессе. Такое мнение высказал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Голобуцкого.

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Пост Алексея Голобуцкого. Фото: скриншот

Голобуцкий объяснил, как навыки Буданова могут помочь в мирных переговорах

Эксперт упомянул о весьма редких примерах успешных переговоров в новейшей истории Украины и остановился на перспективах очередных попыток выйти на мирные переговоры с Россией при участии США.

"Неудивительно, что сейчас, когда Украина вновь стоит перед судьбоносными решениями, многие испытывают беспокойство. Мы слишком дорого заплатили за чужие обещания, чтобы снова верить на слово. Поэтому такое внимание ко всем деталям переговоров и переговорщикам, которые за них отвечают. Умеют ли они видеть ситуацию шире собственных требований, находить нестандартные решения? И главное — способны ли они превратить договоренности в конкретный результат? Ведь публичная политика и реальные переговоры за закрытыми дверями — это совершенно разные вещи", — подчеркнул Голобуцкий.

В этом контексте, отметил он, очень показательна история, которую вчера рассказали в эфире УП-2 журналисты Роман Романюк и Роман Кравец — о Кирилле Буданове и его способности принимать нестандартные решения.

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"Оказывается, во время обучения в Киевской школе экономики он не раз участвовал в симуляционных играх, где моделировались сложные политические ситуации, а игроки должны были договариваться между собой ради конечной победы. Так вот, Буданов умудрялся переигрывать всех. Причем не из-за упрямства собственной линии. Наоборот, говорят, он находил такие комбинации и заключал такие союзы, которые другим казались совершенно нелогичными. А ещё те, кому приходилось с ним работать, говорят, что он умеет слушать и строить диалог с совершенно разными людьми. Иногда прямо противоположными. «Наверное, это ещё со времён ГУР, где не важна твоя оценка или отношение, главное — то, что человек может дать для достижения результата", — добавил политолог.

По его словам, хотя учебные игры — это не реальные переговоры, где на кону стоит безопасность страны, но умение посмотреть на ситуацию под другим углом, услышать другую сторону и увидеть возможность там, где её никто не ищет, — точно не лишнее в нынешнем переговорном процессе.

"И, пожалуй, именно это в лице Буданова-переговорщика сейчас интригует больше всего. Ведь мир изменился. Старые переговорные шаблоны больше не работают — мы видели это много раз. И сегодня победит тот, кто быстрее увидит слабые места соперников и сумеет создавать такие конфигурации, которые еще вчера казались невозможными", — резюмировал Голобуцкий.

Как писали Новини.LIVE, недавно Буданов сообщил, что Украина готовится к возможным зимним кризисам. Власти разрабатывают сценарии реагирования на угрозы в период с ноября 2026 года по март 2027-го, в частности с учетом возможных российских атак. К подготовке планов привлечены правительство, Силы обороны, международные партнеры и гуманитарные организации.

Также Буданов заявлял, что Доброполье в Донецкой области остается под контролем Украины. Он заявил, что российский генерал Андрей Иванаев дезинформировал Владимира Путина о якобы захвате города. Глава Офиса президента подчеркнул, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции, а ложные заявления не меняют ситуацию на месте.