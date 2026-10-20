Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Доброполье в Донецкой области находится под контролем Украины. Он обвинил командующего группировкой войск "Центр" РФ Андрея Иванова в дезинформации относительно якобы захвата города.

Об этом Буданов сообщил в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что Буданов сказал о ситуации в Доброполье

По словам Буданова, сейчас продолжаются сложные переговоры с целью достижения устойчивого мира. В этот период он призвал все стороны действовать взвешенно, объективно оценивать ситуацию и распространять достоверную информацию.

Пост Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов подчеркнул, что Доброполье остается под контролем Украины, поэтому заявления о его захвате российскими войсками не соответствуют действительности.

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Начальник ГУР заявил, что командующий группировкой войск «Центр» РФ генерал-полковник Андрей Иванаев сознательно дезинформирует президента России и запугивает своих подчиненных.

По словам Буданова, российский командующий ставит перед военными нереальные задачи, требуя любой ценой продемонстрировать захват Доброполья, поскольку уже отчитался об этом.

Буданов подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции для защиты государства и его территории.

"Никакие ложные заявления не изменят реальность", — подчеркнул он.

Ранее Новини.LIVE сообщали 13 октября, что украинские власти готовят сценарии реагирования на возможные кризисы зимой 2026–2027 годов. По словам Кирилла Буданова, правительство совместно с ГСЧС, Силами обороны и разведкой работает над оценкой рисков и планами действий на период с ноября 2026-го по март 2027 года.

Также Новини.LIVE писали, что 12 октября Кирилл Буданов в День военного капеллана почтил память священнослужителей, погибших, защищая Украину. Он поблагодарил капелланов за духовную поддержку военных и подчеркнул важность их служения во время войны.