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Головна Новини дня Буданов заявив, що Добропілля залишається під контролем України

Буданов заявив, що Добропілля залишається під контролем України

Ua ru
20 жовтня 2026 16:40
Кирило Буданов заявив, що Добропілля залишається під контролем України facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу преидента Кирило Буданов заявив, що Добропілля на Донеччині перебуває під контролем України. Він звинуватив командувача угруповання військ "Центр" РФ Андрія Іванаєва в дезінформації щодо нібито захоплення міста.

Про це Буданов повідомив у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що Буданов сказав про ситуацію в Добропіллі

За словами Буданова, зараз тривають складні переговори задля досягнення стійкого миру. У цей період він закликав усі сторони діяти виважено, об'єктивно оцінювати ситуацію та поширювати правдиву інформацію.

Буданов заявив, що Добропілля залишається під контролем України - фото 1
Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов наголосив, що Добропілля залишається під контролем України, тому заяви про його захоплення російськими військами не відповідають дійсності.

У чому Буданов звинуватив російського генерала

Начальник ГУР заявив, що командувач угруповання військ "Центр" РФ генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента Росії та залякує власних підлеглих.

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За словами Буданова, російський командувач ставить військовим нереальні завдання, вимагаючи за будь-яку ціну продемонструвати захоплення Добропілля, оскільки вже прозвітував про це.

Буданов підкреслив, що Сили оборони України продовжують утримувати позиції для захисту держави та її території.

"Жодні неправдиві заяви не змінять реальність", — наголосив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляли 13 жовтня, що українська влада готує сценарії реагування на можливі кризи взимку 2026–2027 років. За словами Кирила Буданова, уряд разом із ДСНС, Силами оборони та розвідкою працює над оцінкою ризиків і планами дій на період із листопада 2026-го до березня 2027 року. 

Також Новини.LIVE писали, що 12 жовтня Кирило Буданов у День військового капелана вшанував пам’ять священнослужителів, які загинули, захищаючи Україну. Він подякував капеланам за духовну підтримку військових і наголосив на важливості їхньої служби під час війни.

російські війська дезінформація Донецька область Кирило Буданов війна в Україні
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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