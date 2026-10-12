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Головна Новини дня Буданов вшанував пам’ять капеланів, які загинули за Україну

Буданов вшанував пам’ять капеланів, які загинули за Україну

Ua ru
12 жовтня 2026 17:57
Кирило Буданов про роль військових капеланів у Силах оборони
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

У понеділок, 12 жовтня, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов опублікував у соцмережах допис з нагоди Дня військового капелана. Він поділився особистими спостереженнями про служіння священнослужителів у війську та зазначив, що багатьох капеланів знає особисто. Посадовець також пояснив, яку роль духовна підтримка відіграє для військових під час війни.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Кирило Буданов про військових капеланів 12 жовтня
Допис-звернення про важливість військових капеланів у Силах оборони України. Зображення: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Що Буданов сказав про військових капеланів

Керівник Офісу Президента наголосив, що капелани є важливою частиною українського війська. Вони допомагають захисникам долати складні моменти під час бойових дій.

"Війна – це випробування людського духу. Капелани тримають наш духовний фронт. Вони – невід'ємна частина Сил оборони України", – написав Буданов.

Він також розповів, у яких умовах священнослужителі підтримують військових.

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"Вони йдуть у найгарячіші точки разом із воїнами, витягують із молитвою та підтримкою тоді, коли здається, що сил більше немає", – зазначив керівник ОП.

За словами Буданова, капелани допомагають бійцям впоратися з переживаннями, про які ті не завжди можуть розповісти іншим.

"Капелани беруть на себе той біль, про який бійці часто не можуть сказати нікому іншому", – написав він.

Посадовець подякував усім військовим капеланам за їхню службу та підтримку захисників і захисниць України.

Скільки військових капеланів служать у ЗСУ

За даними Укрінформу, станом на 9 жовтня 2026 року укомплектованість посад військових капеланів у Збройних силах України становила 61%. Служба військового капеланства представлена в усіх видах і родах військ Сил оборони.

Як повідомляють Збройні сили України, військові капелани представляють 15 релігійних організацій. Вони супроводжують військовослужбовців під час підготовки, служби в місцях постійної дислокації та перебування в районах бойових дій.

Раніше Новини.LIVE також повідомляли, що Буданов відзначив роботу бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Під час контрдиверсійної операції вони знешкодили дві групи російських військових. Тоді керівник ОП зауважив, що через поширення дронів і штучного інтелекту безпосередні стрілецькі бої стають рідкіснішими.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливе завершення війни в Україні до початку зими. Він закликав сподіватися на такий розвиток подій, але водночас зберігати реалістичні очікування та бути готовими до інших сценаріїв.

привітання священики Кирило Буданов військовий капелан Сили оборони України
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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