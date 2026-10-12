Кирилл Буданов о роли военных капелланов в Силах обороны

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В понедельник, 12 октября, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов опубликовал в социальных сетях пост, приуроченный к Дню военного капеллана. Он поделился личными наблюдениями о служении священнослужителей в армии и отметил, что многих капелланов знает лично. Чиновник также объяснил, какую роль духовная поддержка играет для военных во время войны.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Пост-обращение о важности военных капелланов в Силах обороны Украины. Изображение: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Что Буданов сказал о военных капелланах

Глава Офиса Президента подчеркнул, что капелланы являются важной частью украинской армии. Они помогают защитникам преодолевать сложные моменты во время боевых действий.

"Война — это испытание человеческого духа. Капелланы держат наш духовный фронт. Они — неотъемлемая часть Сил обороны Украины", — написал Буданов.

Он также рассказал, в каких условиях священнослужители поддерживают военных.

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"Они отправляются в самые горячие точки вместе с воинами, вытягивают их с помощью молитвы и поддержки тогда, когда кажется, что сил больше нет", — отметил глава ОП.

По словам Буданова, капелланы помогают бойцам справиться с переживаниями, о которых те не всегда могут рассказать другим.

"Капелланы берут на себя ту боль, о которой бойцы часто не могут рассказать никому другому", — написал он.

Чиновник поблагодарил всех военных капелланов за их службу и поддержку защитников и защитниц Украины.

Сколько военных капелланов служат в ВСУ

По данным "Укринформа", по состоянию на 9 октября 2026 года укомплектованность должностей военных капелланов в Вооруженных силах Украины составляла 61%. Служба военного капелланства представлена во всех видах и родах войск Сил обороны.

Как сообщают Вооруженные силы Украины, военные капелланы представляют 15 религиозных организаций. Они сопровождают военнослужащих во время подготовки, службы в местах постоянной дислокации и пребывания в районах боевых действий.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что Буданов отметил работу бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. В ходе контрдиверсионной операции они обезвредили две группы российских военных. Тогда глава ОП отметил, что из-за распространения дронов и искусственного интеллекта непосредственные стрелковые бои становятся все более редкими.

Также Новини.LIVE писали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном завершении войны в Украине до начала зимы. Он призвал надеяться на такое развитие событий, но в то же время сохранять реалистичные ожидания и быть готовыми к другим сценариям.