Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: давайте верить в лучшее, но готовиться к худшему

Буданов: давайте верить в лучшее, но готовиться к худшему

Ua ru
27 сентября 2026 10:47
Эксклюзив
Буданов прокомментировал прогноз Трампа относительно окончания войны
Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Глава ОП Кирилл Буданов отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине может завершиться ещё до начала зимы. Он отметил, что украинцам стоит надеяться на завершение войны до зимы, однако в то же время необходимо сохранять реалистичный взгляд на ситуацию и готовиться к другому развитию событий.

Об этом Буданов сказал в беседе с журналистом Новини.LIVE Галиной Остаповец во время церемонии вручения Общенациональной премии "Золотые руки".

Реклама

Буданов прокомментировал заявление Трампа

"Давайте верить в что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту", — заявил Буданов.

По его словам, несмотря на надежду на завершение войны в ближайшее время, Украина должна быть готова к продолжению боевых действий в зимний период.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина призывает к немедленному прекращению огня, однако Россия пока не демонстрирует готовности согласиться на такой шаг. По его словам, несмотря на позицию Москвы, влияние США дает Украине шанс достичь мира.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине уже тестируют дроны-перехватчики в боевых условиях. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, прототипы уже сбивают вражеские беспилотники, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов заявил, что большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие новости могут появиться в ближайшее время.

США Дональд Трамп Кирилл Буданов военные действия война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации