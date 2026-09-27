Буданов прокомментировал прогноз Трампа относительно окончания войны

Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Глава ОП Кирилл Буданов отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине может завершиться ещё до начала зимы. Он отметил, что украинцам стоит надеяться на завершение войны до зимы, однако в то же время необходимо сохранять реалистичный взгляд на ситуацию и готовиться к другому развитию событий.

Об этом Буданов сказал в беседе с журналистом Новини.LIVE Галиной Остаповец во время церемонии вручения Общенациональной премии "Золотые руки".

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Буданов прокомментировал заявление Трампа

"Давайте верить в что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту", — заявил Буданов.

По его словам, несмотря на надежду на завершение войны в ближайшее время, Украина должна быть готова к продолжению боевых действий в зимний период.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина призывает к немедленному прекращению огня, однако Россия пока не демонстрирует готовности согласиться на такой шаг. По его словам, несмотря на позицию Москвы, влияние США дает Украине шанс достичь мира.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Украине уже тестируют дроны-перехватчики в боевых условиях. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, прототипы уже сбивают вражеские беспилотники, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов заявил, что большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие новости могут появиться в ближайшее время.