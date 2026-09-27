Буданов ожидает крупного обмена пленными в ближайшее время

Буданов анонсировал большой обмен пленными на следующей неделе
Глава Офиса президента Буданов 27 сентября заявил, что крупный обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие новости могут появиться в ближайшее время.
Об этом Буданов сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Буданов сообщил о возможных сроках крупного обмена
Он отметил, что процесс должен состояться довольно быстро, и новостей об обмене стоит ожидать уже в ближайшее время.
"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на этой неделе", — заявил Буданов.
Журналистка уточнила, речь идет именно о следующей неделе. В ответ руководитель Офиса президента сказал: "Надеемся на это".
Таким образом, Буданов допустил проведение крупного обмена пленными уже на следующей неделе и ожидает новостей по этому вопросу в ближайшее время.
Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов сосредоточен на вопросах безопасности, работе разведки, переговорном направлении и обменах. В то же время он не вмешивается в повседневную работу правительства и не берет на себя вопросы экономической политики и финансов.
Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов остается в числе лидеров общественного доверия. Украинцы связывают его прежде всего с вопросами безопасности, которые остаются одной из ключевых потребностей страны во время войны.