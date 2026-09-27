Буданов ожидает крупного обмена пленными в ближайшее время

Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Глава Офиса президента Буданов 27 сентября заявил, что крупный обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие новости могут появиться в ближайшее время.

Об этом Буданов сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Буданов сообщил о возможных сроках крупного обмена

Он отметил, что процесс должен состояться довольно быстро, и новостей об обмене стоит ожидать уже в ближайшее время.

"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на этой неделе", — заявил Буданов.

Журналистка уточнила, речь идет именно о следующей неделе. В ответ руководитель Офиса президента сказал: "Надеемся на это".

Читайте также:

Таким образом, Буданов допустил проведение крупного обмена пленными уже на следующей неделе и ожидает новостей по этому вопросу в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов сосредоточен на вопросах безопасности, работе разведки, переговорном направлении и обменах. В то же время он не вмешивается в повседневную работу правительства и не берет на себя вопросы экономической политики и финансов.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов остается в числе лидеров общественного доверия. Украинцы связывают его прежде всего с вопросами безопасности, которые остаются одной из ключевых потребностей страны во время войны.