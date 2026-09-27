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Головна Новини дня Буданов анонсував великий обмін полоненими наступного тижня

Буданов анонсував великий обмін полоненими наступного тижня

Ua ru
27 вересня 2026 09:30
Ексклюзив
Буданов очікує великий обмін полоненими найближчим часом
Кирило Буданов. Фото: РБК-Украина

Керівник Офісу президента Буданов 27 вересня заявив, що великий обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. За його словами, відповідні новини можуть з’явитися найближчим часом.

Про це Буданов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Буданов повідомив про можливі терміни великого обміну

Він зазначив, що процес має відбутися досить швидко та новин щодо обміну варто очікувати вже найближчим часом.

"Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні", — заявив Буданов.

Журналістка уточнила, чи йдеться саме про наступний тиждень. У відповідь керівник Офісу президента сказав: "Сподіваємось на це".

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Таким чином, Буданов допустив проведення великого обміну полоненими вже наступного тижня та очікує новин щодо цього питання найближчим часом.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов зосереджений на питаннях безпеки, роботі розвідки, переговорному напрямі та обмінах. Водночас він не втручається у щоденну роботу уряду та не бере на себе питання економічної політики й фінансів.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов залишається серед лідерів суспільної довіри. Українці пов’язують його насамперед із питаннями безпеки, які залишаються одним із ключових запитів країни під час війни.

Офіс президента полонені Кирило Буданов війна в Україні обмін полоненими
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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