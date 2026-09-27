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Головна Новини дня Буданов: давайте вірити в добре, але готуватись до найгіршого

Буданов: давайте вірити в добре, але готуватись до найгіршого

Ua ru
27 вересня 2026 10:47
Ексклюзив
Буданов прокоментував прогноз Трампа щодо завершення війни
Кирило Буданов. Фото: Суспільне

Керівник ОП Кирило Буданов відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні може завершитися ще до початку зими. Він зазначив, що українцям варто сподіватися на завершення війни до зими, однак водночас необхідно зберігати реалістичний погляд на ситуацію та готуватися до іншого розвитку подій.

Про це Буданов сказав у розмові з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець під час Загальнонаціональної премії "Золоті руки".

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Буданов прокоментував заяву Трампа

"Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватись до найгіршого варіанту", — заявив Буданов.

За його словами, попри надію на завершення війни найближчим часом, Україна має бути готовою до продовження бойових дій у зимовий період.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна закликає до негайного припинення вогню, однак Росія наразі не демонструє готовності погодитися на такий крок. За його словами, попри позицію Москви, вплив США дає Україні шанс досягти миру.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні вже тестують дрони-перехоплювачі в бойових умовах. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, прототипи вже збивають ворожі безпілотники, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.

Також Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив, що великий обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. За його словами, відповідні новини можуть з’явитися найближчим часом.

США Дональд Трамп Кирило Буданов військові дії війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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