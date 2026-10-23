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Главная Новости дня Буданов стал фигурой геополитического масштаба: бывший глава МВД Болгарии

Буданов стал фигурой геополитического масштаба: бывший глава МВД Болгарии

Ua ru
23 октября 2026 16:01
Буданов стал фигурой геополитического масштаба: бывший глава МВД Болгарии Офис президента
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Влияние Кирилла Буданова уже давно вышло за рамки региональной повестки дня. По оценке экс-главы МВД Болгарии Цветана Цветанова, руководитель Офиса президента Украины стал фигурой геополитического масштаба, чей доступ к информации и профессионализм определяют будущее международных переговоров.

Свою оценку высокого потенциала украинского чиновника экс-министр озвучил в эфире Болгарского национального радио, отметив ключевую роль Буданова в построении стратегического диалога, передает Новини.LIVE.

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Болгарский политик оценил роль Буданова в международных переговорах

"Я могу категорически заявить, что Буданов чрезвычайно точный и ответственный человек, который обладает потенциалом и станет частью процессов на геополитическом уровне", — подчеркнул он, цитируя слова.

Комментируя встречу главы ОП с руководством Болгарии, политик подчеркнул, что этот визит предоставил болгарским партнерам уникальную возможность лучше понять контекст закрытых трехсторонних консультаций с участием Вашингтона, Киева и Москвы.

"Я категорически утверждаю, что эта встреча с Кириллом Будановым дала премьер-министру нашей страны чрезвычайно большую возможность быть самым информированным среди европейских лидеров о переговорах, которые проходят между Украиной, США и Россией", — отметил бывший глава болгарского МВД.

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Отдельно Цветанов подытожил, что использование высоких политических связей является необходимым инструментом для получения достоверной информации и поддержания конструктивного международного диалога.

Как писали Новини.LIVE, политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что Кирилл Буданов умеет слушать собеседников и выстраивать диалог с людьми, имеющими разные взгляды. По его словам, Буданов использует эти навыки, чтобы находить общие решения и достигать поставленных целей. Эксперт считает, что умение договариваться с разными людьми является важным преимуществом во время политических переговоров.

Также Кирилл Буданов недавно высоко оценил операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по обезвреживанию двух групп российского спецназа. Украинские разведчики вступили в бой с российскими военными на Запорожском направлении.

Офис президента МВД США Болгария Кирилл Буданов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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