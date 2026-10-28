Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов опроверг информацию издания Le Monde о якобы споре со спецпосланником США Стивом Виткоффом во время переговоров Украины и Соединенных Штатов. Он назвал это "информационными атаками на переговорный процесс".

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на "РБК-Украина" .

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Буданов возразил спор с Виткоффом

Глава ОП Кирилл Буданов отреагировал на информацию о споре со спецпосланником Соединенных Штатов Виткоффом. Чиновник заявил, что такого "просто не было" . По его мнению, это разновидность информационных атак на процесс переговоров.

Известно, что французское издание Le Monde, ссылаясь на свои источники, сообщило о якобы возникшем 9 октября инциденте между Будановым и Виткоффом во время переговоров украинской и американской сторон.

Неназванный собеседник издания Le Monde сообщил, что спецпосланник США Виткофф предложил "региональный план процветания" . Такой план предусматривает возобновление поставок российских ресурсов, в том числе газа и нефти, в Европу через украинскую территорию. Сообщается, что Киев должен получать за это дивиденды. Услышав это якобы руководитель ОП резко отреагировал.

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"Относительно, вроде бы инсайдов о деталях общения - информация не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять холодный разум и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", — заявил он.

Мы писали, что эксперт Голобуцкий высказал свое мнение по поводу руководителя ОП Кирилла Буданова. По его словам, должностное лицо способно слушать собеседника и строить диалог с разными людьми для достижения желаемого результата.

Новини.LIVE информировали, что эксочельщик МВД Болгарии Цветан Цветанов сообщил, что Кирилл Буданов стал важной фигурой в пределах геополитического масштаба. Он отметил его профессионализм и добавил, что навыки руководителя ОП формируют будущее международных отношений.