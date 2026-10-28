Затримання зловмисників. Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні військовими безпілотниками та подальшому перепродажі їх Збройним силам України під виглядом нових. Спецоперацію провели підрозділи внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції та територіальним управлінням ДБР у Полтаві. Процесуальний супровід забезпечувала Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.

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Перепродаж дронів ЗСУ

У межах розслідування правоохоронці затримали 16 осіб і провели понад 100 обшуків у Києві та дев’яти областях України. Під час слідчих дій вилучили понад 600 безпілотників. Уже вдалося встановити, що більш як 200 із них належали військовим частинам, тоді як походження решти техніки ще з’ясовують.

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: ДПСУ

Частину дронів після зміни їхніх ідентифікаційних даних повторно продавали українським військовим під виглядом нових.

Крім того, правоохоронці виявили понад 13 млн гривень і близько 400 тис. доларів, 700 грамів золота та 9 кг срібла, ювелірні прикраси, 15 автомобілів, зброю й боєприпаси. Серед доказів також є документація, електронні носії інформації, 18 мобільних телефонів, 10 персональних комп’ютерів та інше комп’ютерне обладнання, зокрема 3D-принтери.

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Знайдені кошти. Фото: ДПСУ

Срібло та золото. Фото: ДПСУ

Ймовірно, угруповання діяло щонайменше з грудня 2025 року. Зловмисники налагодили багаторівневу систему отримання, маскування походження та повторного продажу військових БпЛА.

"Спочатку через особисті контакти, оголошення в інтернеті та спеціально створений Telegram-канал підшукували військовослужбовців, готових незаконно продати дрони, які перебували на балансі військових частин. Безпілотники різних типів нелегально скуповували за цінами, значно нижчими за ринкові. Для приховування нестачі техніку могли документально списувати як втрачену під час бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Згодом безпілотники потрапляли до спеціально облаштованих майстерень, де їх ремонтували, очищували, перепаковували та змінювали ідентифікацію.

Правоохоронці та один із затриманих фігурантів. Фото: ДПСУ

Після цього зловмисники через підконтрольні підприємства оформлювали договори на постачання такої техніки військовим частинам ЗСУ.

Таким чином, дрони, які раніше закупили для оборонних потреб і передали військовим підрозділам, повторно реалізовували державі, знову отримуючи за них кошти з бюджету.

За матеріалами розслідування, основна база угруповання діяла в Дніпропетровській області.

Дрони, які перепродавали для ЗСУ. Фото: ДПСУ

"Окремі учасники забезпечували закупівлю дронів у різних регіонах, інші відповідали за ремонт, зміну ідентифікаційних ознак, укладання договорів та розподіл отриманих коштів. Уже встановлено шість військових частин, до яких могли надходити безпілотники зі зміненими ідентифікаційними даними. Близько 200 таких апаратів перебувають на балансі військових підрозділів", — зазначають у ДПСУ.

Покарання для зловмисників

Фігурантам інкримінують, залежно від їхньої ролі, привласнення військового майна в умовах воєнного стану та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, частині підозрюваних уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Зокрема, працівники ДБР перевіряють повний обіг незаконно відчуженого майна військових, інші можливі канали реалізації та причетність військових посадовців до схеми.

Правоохоронці також з’ясовують, яким військовим підрозділам могли повторно передавати привласнені раніше дрони, а також відстежують використання бюджетних коштів у межах цієї схеми.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, правоохоронці завершили розслідування щодо зловживань під час придбання безпілотників для ЗСУ. За версією слідства, у 2023 році посадовці Держспецзв’язку уклали угоди з трьома пов’язаними компаніями, внаслідок чого державний бюджет міг зазнати збитків на 254 млн гривень.

Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття групи, яку підозрюють у привласненні 100 тисяч тонн нафтопродуктів компанії "Укрнафта". Вартість пального оцінюють більш ніж у 2,88 млрд гривень.