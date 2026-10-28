Задержание злоумышленников. Фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в незаконном завладении военными беспилотниками и последующей перепродаже их Вооруженным силам Украины под видом новых. Спецоперацию провели подразделения внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и территориальным управлением ГБР в Полтаве. Процессуальное сопровождение обеспечивала Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Новини.LIVE.

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Перепродажа дронов ВСУ

В рамках расследования стражи порядка задержали 16 человек и провели более 100 обысков в Киеве и девяти областях Украины. В ходе следственных действий изъяли более 600 беспилотников. Уже удалось установить, что более 200 из них принадлежали военным частям, в то время как происхождение остальной техники еще выясняется.

Правоохранители проводят обыски. Фото: ГПСУ

Часть дронов после изменения их идентификационных данных повторно продавали украинским военным под видом новых.

Кроме того, правоохранители обнаружили более 13 млн гривен и около 400 тыс. долларов, 700 граммов золота и 9 кг серебра, ювелирные украшения, 15 автомобилей, оружие и боеприпасы. Среди доказательств также документация, электронные носители информации, 18 мобильных телефонов, 10 персональных компьютеров и другое компьютерное оборудование, в том числе 3D-принтеры.

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Найдены средства. Фото: ГПСУ

Серебро и золото. Фото: ГПСУ

Вероятно, группировка действовала как минимум с декабря 2025 года. Злоумышленники наладили многоуровневую систему получения, маскировки происхождения и продажи военных БпЛА.

"Сначала через личные контакты, объявления в интернете и специально созданный Telegram-канал подбирали военнослужащих, готовых незаконно продать дроны, находившиеся на балансе воинских частей. Беспилотники различных типов нелегально скупали по ценам, значительно ниже рыночных. Для сокрытия недостачи технику могли документально списывать как утраченную в ходе боевых действий", — говорится в сообщении.

Впоследствии беспилотники попадали в специально обустроенные мастерские, где их ремонтировали, очищали, упаковывали и меняли идентификацию.

Правоохранители и один из задержанных фигурантов. Фото: ГПСУ

После этого злоумышленники через подконтрольные предприятия оформляли договоры на поставку такой техники военным частям ВСУ.

Таким образом, дроны, которые раньше закупили для оборонных нужд и передали военным подразделениям, повторно реализовывали государству, снова получая за них средства из бюджета.

По материалам расследования, основная база группировки действовала в Днепропетровской области.

Дроны, которые перепродавали для ВСУ. Фото: ГПСУ

"Некоторые участники обеспечивали закупку дронов в разных регионах, другие отвечали за ремонт, изменение идентификационных признаков, заключение договоров и распределение полученных средств. Уже установлено шесть воинских частей, в которые могли поступать беспилотники с измененными идентификационными данными. Около 200 таких аппаратов находятся на балансе воинских подразделений", — отмечают в ГПСУ.

Наказание для злоумышленников

Фигурантам инкриминируют в зависимости от их роли присвоение военного имущества в условиях военного положения и легализацию имущества, полученного преступным путем.

В частности, части подозреваемых уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время ведётся досудебное расследование. В частности, сотрудники ГБР проверяют полный оборот незаконно отчуждённого имущества военнослужащих, другие возможные каналы реализации и причастность военных должностных лиц к этой схеме.

Правоохранители также выясняют, каким военным подразделениям могли повторно передавать присвоенные ранее дроны, а также отслеживают использование бюджетных средств в рамках этой схемы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ, правоохранители завершили расследование по злоупотреблениям во время приобретения беспилотников для ВСУ. По версии следствия, в 2023 году чиновники Госспецсвязи заключили соглашения с тремя связанными компаниями, в результате чего государственный бюджет мог понести убытки на 254 млн гривен.

Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении группы, подозреваемой в присвоении 100 тысяч тонн нефтепродуктов компании "Укрнафта". Стоимость горючего оценивают более чем в 2,88 млрд гривен.