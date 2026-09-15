НАБУ раскрыло схему: хищение 100 тысяч тонн топлива «Укрнафты»

Представители НАБУ и подозреваемый. Иллюстративное фото: НАБУ/Facebook

НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, которая завладела 100 тысячами тонн нефтепродуктов ПАО "Укрнафта" стоимостью более 2,88 млрд гривен. Топливо реализовывалось через сеть связанных компаний, а полученные средства выводились, в частности, в пользу зарубежных структур.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 сентября, во вторник, передает Новини.LIVE.

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НАБУ раскрыло схему с "Укрнафтой"

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, что эта схема действовала в 2017–2020 годах. Организаторами махинации были представители известной бизнес-группы, которая фактически контролировала значительную часть нефтяного сектора Украины. В рамках первого эпизода преступной деятельности о подозрении сообщили четырём участникам. Среди них:

организатор высшего уровня — один из лидеров бизнес-группы;

организатор низшего уровня — акционер ряда подконтрольных бизнес-группе компаний, который координировал действия исполнителей и занимался сокрытием преступной деятельности;

председатель правления одного из акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе;

заместитель председателя правления по коммерческим вопросам другого подконтрольного общества.

Действия подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному фигуранту — бывшему вице-президенту ПАО "Укрнафта", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, — также подготовлено письменное уведомление о подозрении. Поскольку данное лицо является иностранцем и находится за рубежом, документы были направлены для вручения в рамках международного сотрудничества.

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Как работала схема с нефтепродуктами

Детективы НАБУ уверяют, что руководители бизнес-группы организовали завладение около 100 тысячами тонн нефтепродуктов общей стоимостью более 2,88 млрд гривен.

Сначала топливо передавали подконтрольной компании на основании комиссионных договоров. После этого часть нефтепродуктов переправляли на другие связанные между собой предприятия.

В дальнейшем топливо продавали оптом и в розницу через сеть автозаправочных станций. Полученные от реализации средства перечисляли в пользу контролируемых компаний, в том числе тех, которые были зарегистрированы за пределами Украины.

"Для сокрытия конечных владельцев (участников бизнес-группы) использовалась сложная сеть офшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китс и Невис и Британских Виргинских островов. Объем нефтепродуктов, которыми завладели участники махинации, составил почти 20% от всего объема топлива, проданного на АЗС "Укрнафты" в ходе реализации схемы. Кроме того, расследуются обстоятельства завладения имуществом "Укрнафты" в последующие периоды, в частности после введения на территории Украины военного положения", — говорится в источнике.

НАБУ проверяет дальнейшее незаконное завладение имуществом

Помимо эпизода 2017–2020 годов, детективы продолжают расследовать обстоятельства возможного завладения имуществом "Укрнафты" в последующие периоды. Следствие проверяет возможные нарушения, которые могли иметь место уже после введения в Украине военного положения.

Отдельно НАБУ сообщило об обнаружении фактов возможной утечки информации, составлявшей тайну досудебного расследования. Речь идет о данных относительно запланированных следственных и процессуальных действий, которые, по данным детективов, передавались доверенному лицу организаторов.

"По данным следствия, к разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого обеспечивало сопровождение уголовного производства. Досудебное расследование по этим фактам продолжается", — пишут в НАБУ.

Новини.LIVE сообщали, что недавно стало известно, что НАБУ и САП провели спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной организации, к деятельности которой причастен должностное лицо Офиса Генерального прокурора Украины. Организация обеспечивала "крышу" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией незаконно полученного имущества.

Также Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП разоблачили должностных лиц Главного управления ГНС в Тернопольской области, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток у предпринимателей. Фигуранты могли получить 75 тысяч евро неправомерной выгоды и вымогали «откат» за содействие в получении бюджетного возмещения НДС.