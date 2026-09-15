НАБУ разоблачило должностных лиц ГНС Тернопольской области в вымогательстве взяток

В Тернопольской области НАБУ и САП разоблачили сотрудников ГНС на взятке
НАБУ и САП разоблачили должностных лиц Главного управления ГНС в Тернопольской области, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток у предпринимателей. Задержанные могли получить 75 тысяч евро неправомерной выгоды и требовали откат за бюджетное возмещение НДС.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ.
Должностных лиц подозревают в систематическом получении взяток
По данным следствия, заместитель начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области вместе с руководителем одного из территориальных подразделений организовали схему незаконного обогащения во время проведения налоговых проверок.
В НАБУ считают, что должностные лица выявляли якобы многомиллионные нарушения в деятельности предприятий, после чего предлагали за вознаграждение существенно уменьшить суммы штрафных санкций в официальных документах.
Следствие установило, что в течение весны и лета 2026 года они получили от представителя двух предприятий 75 тысяч евро неправомерной выгоды.
Требовали процент за возмещение НДС
Также следствие установило, что в июне этого года должностные лица требовали от представителей еще одной компании 11,5% от суммы бюджетного возмещения НДС за беспрепятственное получение более 14,6 млн грн.
Во время передачи неправомерной выгоды через посредника правоохранители задокументировали преступление. Заместителя начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненного задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Обоим сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность к этой схеме других должностных лиц ГУ ГНС в Тернопольской области.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о задержании в Киеве адвоката, которого подозревают в вымогательстве 5 млн гривен. За эти деньги он якобы обещал клиенту повлиять на правоохранителей и добиться закрытия уголовного производства.
Также Новини.LIVE писал о деле сотрудницы ЦНАПа и депутатки, которых обвиняют в торговле отсрочками от мобилизации. По данным следствия, они за деньги помогали военнообязанным оформлять фиктивный уход за людьми с инвалидностью.