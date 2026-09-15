НАБУ викрило посадовців ДПС Тернопільщини на вимаганні хабарів

Співробітники ДНС попалися на хабарі. Фото: НАБУ

НАБУ та САП викрили посадовців Головного управління ДПС у Тернопільській області, яких підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від підприємців. Затримані могли отримати 75 тисяч євро неправомірної вигоди та вимагали відкат за бюджетне відшкодування ПДВ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на НАБУ.

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Співробітників ДНС затримало НАБУ. Фото: НАБУ

Посадовців підозрюють у систематичному одержанні хабарів

За даними слідства, заступниця начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області разом із керівником одного з територіальних підрозділів організували схему незаконного збагачення під час проведення податкових перевірок.

У НАБУ вважають, що посадовці виявляли нібито багатомільйонні порушення у діяльності підприємств, після чого пропонували за винагороду суттєво зменшити суми штрафних санкцій в офіційних документах.

Слідство встановило, що протягом весни та літа 2026 року вони отримали від представника двох підприємств 75 тисяч євро неправомірної вигоди.

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Вимагали відсоток за відшкодування ПДВ

Також слідство встановило, що в червні цього року посадовці вимагали від представників ще однієї компанії 11,5% від суми бюджетного відшкодування ПДВ за безперешкодне отримання понад 14,6 млн грн.

Під час передачі неправомірної вигоди через посередника правоохоронці задокументували злочин. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обом повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до цієї схеми інших службових осіб ГУ ДПС у Тернопільській області.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про затримання у Києві адвоката, якого підозрюють у вимаганні 5 млн гривень. За ці гроші він нібито обіцяв клієнту вплинути на правоохоронців та домогтися закриття кримінального провадження.

Також Новини.LIVE писав про справу посадовиці ЦНАПу та депутатки, яких обвинувачують у торгівлі відстрочками від мобілізації. За даними слідства, вони за гроші допомагали військовозобов'язаним оформлювати фіктивний догляд за людьми з інвалідністю.