НАБУ викрило посадовців ДПС Тернопільщини на вимаганні хабарів

На Тернопільщині НАБУ і САП викрили посадовців податкової на хабарях
НАБУ та САП викрили посадовців Головного управління ДПС у Тернопільській області, яких підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від підприємців. Затримані могли отримати 75 тисяч євро неправомірної вигоди та вимагали відкат за бюджетне відшкодування ПДВ.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на НАБУ.
Посадовців підозрюють у систематичному одержанні хабарів
За даними слідства, заступниця начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області разом із керівником одного з територіальних підрозділів організували схему незаконного збагачення під час проведення податкових перевірок.
У НАБУ вважають, що посадовці виявляли нібито багатомільйонні порушення у діяльності підприємств, після чого пропонували за винагороду суттєво зменшити суми штрафних санкцій в офіційних документах.
Слідство встановило, що протягом весни та літа 2026 року вони отримали від представника двох підприємств 75 тисяч євро неправомірної вигоди.
Вимагали відсоток за відшкодування ПДВ
Також слідство встановило, що в червні цього року посадовці вимагали від представників ще однієї компанії 11,5% від суми бюджетного відшкодування ПДВ за безперешкодне отримання понад 14,6 млн грн.
Під час передачі неправомірної вигоди через посередника правоохоронці задокументували злочин. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Обом повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до цієї схеми інших службових осіб ГУ ДПС у Тернопільській області.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про затримання у Києві адвоката, якого підозрюють у вимаганні 5 млн гривень. За ці гроші він нібито обіцяв клієнту вплинути на правоохоронців та домогтися закриття кримінального провадження.
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