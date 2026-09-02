Юрченко попросив суд визнати його невинуватим у справі про хабар

Олександр Юрченко. Фото ілюстративне: Олександр Юрченко/Facebook

Народний депутат України Олександр Юрченко під час судових дебатів попросив Вищий антикорупційний суд визнати його невинуватим у справі про неправомірну вигоду за внесення змін до законодавства у сфері управління відходами. Він заперечив обвинувачення та заявив, що став жертвою провокації.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що заявив Юрченко в суді

Олександр Юрченко стверджує, що не пропонував передавати йому кошти та не отримував неправомірної вигоди. За його словами, він погодився на зустріч із представником нібито іноземної компанії, оскільки вважав його потенційним інвестором.

"Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю, що Демченко [агент НАБУ під прикриттям. — Ред.] є провокатором, про що свідчать такі факти. Ініціював зустріч зі мною саме він. Демченко не мав реально ту задекларовану ним діяльність по представництву інтересів іноземних компаній", — заявив Юрченко.

За словами Юрченка, його цікавило залучення інвестицій у сферу переробки відходів та створення відповідної галузі в Україні.

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"Я думаю, мене б засуджувало суспільство, якби я не пішов на зустріч з можливим інвестором, який би давав проукраїнські інвестиції, робочі місця", — сказав він.

Юрченко заявив про провокацію НАБУ

Нардеп стверджує, що Демченко насправді не мав наміру представляти інтереси іноземних компаній. Він також заявив, що той був пов’язаний із Національним антикорупційним бюро України та діяв у межах операції щодо нього.

"Демченко був залежним від НАБУ, оскільки від самого початку був представником цього самого органу, який і здійснював провокацію відносно мене", — заявив Юрченко.

За його словами, під час зустрічей Демченко нібито підштовхував учасників до вчинення злочину та сам пропонував схему передачі неправомірної вигоди.

"Під час зустрічі з Фіщенком [Іваном, помічником народного депутата Юрченка. — Ред.] та мною, Демченко постійно провокував нас на вчинення злочинів. Більше того, самостійно пропонував схему передачі неправомірної вигоди та застосування заходів конспірології", — сказав нардеп.

Юрченко попросив суд його виправдати

Олександр Юрченко вважає, що кримінальне провадження щодо нього виникло внаслідок дій правоохоронців. На його думку, якби НАБУ не проводило оперативних заходів і не залучало Демченка, його спілкування з ним не відбулося б.

"Якби працівники НАБУ безпідставно не завели оперативно-розшукову справу, не виготовили імітаційні матеріали, не вигадали історію про представника іноземного підприємства, який у подальшому цілеспрямовано шукав зі мною зустрічі, мого спілкування з Демченком взагалі не існувало б", — заявив Юрченко.

Нардеп також вважає, що докази у справі були отримані з істотним порушенням його прав і тому не можуть використовуватися судом.

"Докази в цьому кримінальному провадженні, отримані внаслідок істотного порушення моїх прав та свобод, отже, є неприпустимими", — сказав він.

Після цього Юрченко звернувся до суду з проханням виправдати його.

"Тому прошу суд визнати мене невинуватим у інкримінованих мені кримінальних правопорушеннях та виправдати мене", — заявив нардеп.

Що відомо про справу Юрченка

Юрченка обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та підбурюванні до її надання. За версією обвинувачення, у 2020 році він через посередника просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту про управління відходами та ще 200 тисяч доларів для підкупу інших народних депутатів.

19 серпня 2026 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час дебатів попросив ВАКС визнати Юрченка винним і призначити йому 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Наступне засідання у справі заплановане на 10 вересня 2026 року. Захист має завершити судові дебати, після чого Юрченко виступить з останнім словом, а оголошення вироку заплановане на 15 вересня.

Новини.LIVE писали, що справа Юрченка наблизилася до завершення, а оголошення вироку Вищого антикорупційного суду очікується 15 вересня. Сам Юрченко заявляв, що не визнає обвинувачень і вважає, що правоохоронці діяли проти нього незаконно.

Новини.LIVE також повідомляли, що Вищий антикорупційний суд оштрафував Юрченка на 1514 гривень за неявку на одне із судових засідань. Нардеп пояснював відсутність участю у форумі на Закарпатті, присвяченому житлу для внутрішньо переміщених осіб.