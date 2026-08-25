Юрченко заявив про наближення фіналу справи проти нього

Олександр Юрченко. Фото: кадр з відео

Народний депутат Олександр Юрченко висловився про справу проти нього. За його словами, вона нарешті наближається до завершення. Юрченко наголосив, що це тяжка справа, яка зіпсувала йому життя, здоровʼя та репутацію.

Про це Олександр Юрченко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Справа проти Олександра Юрченко наближається до фіналу

"Тяжка справа, яка зіпсувала мені життя, здоров'я, репутацію, нарешті доходить до свого логічного завершення. Ми вивчили всі матеріали справи. За цей час стало очевидним те, що дуже багато дій, які я не міг пояснити на початку, які здавалися незрозумілими і чого вони відбувалися, стали очевидними", — каже Юрченко.

Він наголосив, що після вивчення матеріалів справи, дійшли висновку, що "правоохоронцями були створені протиправні дії, які несли за собою мету дискредитувати та підставити його".

"Дискредитація повинна була бути для того, щоб приховати, по суті, порушення законодавства безпосередньо правоохоронцями. Як з першого дня цієї історії я зазначав, що ніяких коштів я не брав, ніяких правок я не подавав, ніяк того, що мені інкримінується, вчинено мною не було", — наголосив нардеп.

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Він каже, що буде далі боротися за справедливість. Юрченко заявив, що підтримує боротьбу з корупцією, однак працівники антикорупційних органів також можуть помилятися, а такі помилки здатні зламати людині життя.

Розслідування у цій справі триває ще з 2020 року. Тоді детектив НАБУ, який працював під прикриттям, видав себе за представника іноземної компанії, зацікавленої у будівництві в Україні підприємства з переробки відходів. Юрченка судять за підозрою в хабарництві та вимаганні грошей за внесення правок до законопроєкту.

Прокурор САП наполягає на покаранні для Юрченка у вигляді 11 років позбавлення волі. Також сторона обвинувачення просить на три роки позбавити його права обіймати посади в органах державної влади та застосувати конфіскацію майна.

Вже 27 серпня захист має продовжити виступ у судових дебатах. Після цього Юрченку нададуть можливість виступити. Оголошення вироку заплановане на 15 вересня.

Як писали Новини.LIVE, Вищий антикорупційний суд визначив для колишньої заступниці керівника ОП Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд залишив можливість звільнення з-під варти за умови внесення застав.

А у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наразі не мають достатніх підстав для повідомлення про підозру іншим посадовцям Офісу президента у справі, що стосується Ірини Мудрої.